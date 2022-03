https://tr.sputniknews.com/20220331/soyludan-ab-buyukelcisi-tepkisi-isin-muhatabi-bunun-cevabini-verecek-asli-vatana-ihanettir-1055194463.html

Soylu'dan 'AB büyükelçisi' tepkisi: İşin muhatabı bunun cevabını verecek, aslı vatana ihanettir

Soylu'dan 'AB büyükelçisi' tepkisi: İşin muhatabı bunun cevabını verecek, aslı vatana ihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak metnine ilişkin "Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi... 31.03.2022

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055198588_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf28d90d5514b5f639df86e626b7d1a3.jpg

Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürlerine yönelik eğitim toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisinin 28 Şubat'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasının hatırlatılması üzerine Soylu, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirtti. Soylu, altı muhalefet partisinin ortak mutabakatını bir büyükelçinin ‘redakte ettiği’ iddiasını tekrarlarken, ‘bir şifre daha verdiğini’ ifade etti:"Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim." diye konuştu.Altı muhalefet partisi içerisindeki tüm partilerin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor." ifadesini kullandı.Soylu, "Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?” sorusuna da "Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB'den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız." yanıtını verdi.CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partileri, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair detayları anlattıkları mutabakat açıklamıştı.Soylu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin?” diye sormuştu.'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilme'Soylu daha sonra, Türkiye Belediye Birliğinde (TBB) gerçekleştirilen sivil toplumla ilişkiler il müdürlülerine yönelik hizmet içi eğitim programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Türkiye'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır." dedi.Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Bunların her birinin kökü dışarıdadır. FETÖ'nün de PKK'nın da DHKP-C'nin de kökü dışarıdadır. LGBT'ciliğin kökü dışarıdadır, dini istismar eden DEAŞ gibi tüm organize yapıların kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışan her şeyin kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlarımız yok. Adam, Diyarbakır'da çevre derneği kuruyor, Avrupa'dan yardım alıyor, çocukları PKK'ya gönderiyor. Adam, Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor, erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor. LGBT'cilik yapıyor."Sadece kamu görevlerinin olmadığının altını çizen Soylu, toplumun değerlerinin büyük mücadelelerle geleceğe bırakıldığını dile getirdi."Bir ezikliğin içerisinde değiliz""Gezi olayları, Türkiye'nin sivil toplumculuğunun istismar edilmesi üzerinden bina edilmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti:"Ben, bugün bu ülkenin İçişleri Bakanıyım, belki yarın yokum. Amerika ve Avrupa Türkiye'deki birtakım yazarları desteklemek, cumhurbaşkanına, hükümetin politikalarına, hükümetin bakanlarına hakaret ettirebilmek, toplumun bütün değerlerini alaşağı edebilmek için vakıfları üzerinden para yardımı yapacak, biz teslim olacağız. Bunlar hep sivil toplumlar üzerinden gerçekleşiyor. Suriyelilere yardım yapıyorum maksadıyla bu ülkede ajanlık yapacak, etki ajanlığı oluşturacak ve Türkiye'nin içine sızmaya çalışacak, Türkiye'nin sınırlarında ve sınırlarının hemen ötesindeki alanlarda orayı karıştırmaya, ifsat etmeye çalışacak, biz teslim olacağız. Ben anlamıyorum, 5 yılı aşkın İçişleri Bakanlığı yapıyorum ben anlamıyorum. Almanya İçişleri Bakanı geçen günlerde yabancılara ve aşırı radikallere karşı 10 maddelik eylem planı verdi, Türkiye'de bu eylem planını biz ortaya koysak Türkiye İçişleri Bakanını 'faşist' diye yaftalarlar. İnanın böyle. Bu eziklik bizde değil Allah'a şükür. Bu eziklik Türkiye'nin batı yalakalarındadır. Biz böyle bir ezikliğin içerisinde değiliz."Mali Eylem Görev Gücünü (FATF) eleştiren Bakan Soylu, terörü finanse edenin Amerika olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, dünyanın dengesinin ve huzurunun bozulmaya çalışıldığını belirtti.Soylu, Türkiye'nin dünyaya öğreteceklerinden bir tanesinin de dayanışmanın, birliğin, sivil toplumculuğun nasıl gerçekleştirileceği olduğunu ifade etti.Türkiye'de, 2016'daki dernek sayısının 108 bin 217 olduğunu bildiren Soylu, bu yıl itibarıyla faal dernek sayısının 122 bin 98'e ulaştığını aktardı. Süleyman Soylu, dernekçiliği, vakıfçılığı aslıyla bütünleştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jürisinin Batı değil, millet olduğunu, Türkiye'de Batı tapınakçılarının bulunduğunu kaydeden Soylu, "Altılı mutabakatlarını, düzelteyim 6+1 mutabakatlarını bile büyükelçiye gönderiyorlar. Birkaç tanesi ifşa oldu diye başka bir büyükelçiye gönderiyorlar. Bunun adı ihaneti vataniyedir, vatana ihanettir. Bu kadar açık." dedi.Soylu, sivil toplumla ilişkiler il müdürlüklerinin tasarımına yönelik yeni bir konsept proje çalışmasının yürütüleceğini de açıkladı.Sivil toplum alanında da dijitalleşmeye dair kilit hamleler yapıldığını dile getiren Soylu, e-Devlet üzerinden dernek üyeliği sorgulaması gerçekleştirilebildiğini ve dernek üyeliğinin sonlandırılabildiğini hatırlattı.Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016 sonrasında ciddi bir denetim atağına geçildiğini, geçen yıl 17 bin 787 derneğin denetlendiğini belirtti."22 LGBT derneğine toplam 20 milyon 127 bin 417 dolar yardım yapıldı"Bu alanı istismar etmeye çalışanlara, Türkiye'nin sivil toplum örgütçülüğünün çanağına kan doğramaya, lekelemeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Soylu, "Adam spor kulübü kurmuş kumar oynatıyor. İşi bu. Ramazan geliyor, kötü bir alışkanlık var ramazanda tombala oynatacaklar. Hadi oynatın da göreyim. Buradan uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim. Kültür derneği kuruyorlar, başka işler ortaya koymaya çalışıyorlar." diye konuştu.Bakan Soylu, 2016-2022 arasında Türkiye'de kurulan 22 LGBT derneğine toplam 20 milyon 127 bin 417 dolar yardım yapıldığını, bu derneklerin Batı tarafından fonlandığını kaydetti. Bangladeş'teki, İdlib'deki kamplarda gördüğü sefilliği ve dramı başka hiçbir yerde görmediğini ve günlerce gördüklerinin etkisi altında kaldığını aktaran Soylu, Batılı ülkelerden bu bölgelere hızlı para bulabilmenin mümkün olmadığına işaret etti.Türkiye'yi sorgulayan, dışarıya ispiyonlayan bazı derneklerin de yurt dışından yardım aldığını belirten Soylu, bu derneklerden birinin 2018-2020 arasında 250 bin dolar, 200 bin avro, 175 bin sterlin, 1,5 milyon lira yardım aldığını, bu derneğin cinsel içerik dahil olmak üzere internet sitesi içeriklerini kendi sosyal medya hesabından erişime açtığını anlattı.PKK'nın yıllarca bu yöntemle beslendiğinin altını çizen Soylu, 15 Temmuz 2016 öncesinde adı sanı duyulmamış derneklere Avrupa'dan milyon avroluk havaleler yapıldığını, DHKP-C'nin de bu yöntemle fonlandığını aktardı.Bakan Soylu, "Bugün birtakım dini yapıların, güya radikal örgüte yönelik sokak eylemleri yaparak, polisle, devletle karşı karşıya gelerek özgürlük savaşçısı kılığında toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir. Bir örnek vereyim, ülkemizin bir vilayetinde, güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardır." ifadelerini kullandı.

