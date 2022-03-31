https://tr.sputniknews.com/20220331/sp-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1055218236.html
S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 3.6'ya indirdi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T23:08+0300
2022-03-31T23:08+0300
2022-03-31T23:13+0300
ekonomi
ukrayna krizi
büyüme
dolar
euro
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S&P'den yapılan açıklamada, 2022'ye "sağlıklı" bir başlangıç yapılmasının ardından Rusya-Ukrayna krizinin küresel makroekonomik etkilerinin "şimdilik" ılımlı göründüğü belirtildi.Risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, krizin ticareti, enerji ve emtia fiyatlarını, güveni ve politika tepkilerini etkileyeceği ifade edildi.Açıklamada, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin 0.6 puan azalışla yüzde 3.6'ya düşürüldüğü aktarıldı.ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin 0.7 puan azalışla yüzde 3.2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin beklentinin ise 1.1 puan düşüşle yüzde 3.3'e çekildiği kaydedildi.Açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4.9 olarak korunduğu bildirildi.Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, yükselen ABD doları oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa Merkez Bankasının ise parasal sıkılaşmasının çok daha kademeli olacağı kaydedildi.
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ukrayna krizi, büyüme, dolar, euro
S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
23:08 31.03.2022 (güncellendi: 23:13 31.03.2022) Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 3.6'ya indirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, 2022'ye "sağlıklı" bir başlangıç yapılmasının ardından Rusya-Ukrayna krizinin küresel makroekonomik etkilerinin "şimdilik" ılımlı göründüğü belirtildi.
Risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, krizin ticareti, enerji ve emtia fiyatlarını, güveni ve politika tepkilerini etkileyeceği ifade edildi.
Açıklamada, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin 0.6 puan azalışla yüzde 3.6'ya düşürüldüğü aktarıldı.
ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin 0.7 puan azalışla yüzde 3.2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin beklentinin ise 1.1 puan düşüşle yüzde 3.3'e çekildiği kaydedildi.
Açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4.9 olarak korunduğu bildirildi.
Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, yükselen ABD doları oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa Merkez Bankasının ise parasal sıkılaşmasının çok daha kademeli olacağı kaydedildi.