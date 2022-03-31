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Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın ivmesini azaltacağını işittiklerini ancak Rus birliklerinin geri çekilmediğini, yeniden... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:20+0300
2022-03-31T14:24+0300
nato
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasında devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulundu.Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlandırılıyor. Rusya, Donbass'taki saldırısını takviye etmek için sürekli birliklerinin yerini değiştiriyor" dedi.Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna'da daha fazla saldırı gerçekleştirileceğini ve daha fazla acı yaşatacağını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor

14:20 31.03.2022 (güncellendi: 14:24 31.03.2022)
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın ivmesini azaltacağını işittiklerini ancak Rus birliklerinin geri çekilmediğini, yeniden konuşlandırıldığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasında devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulundu.
Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlandırılıyor. Rusya, Donbass'taki saldırısını takviye etmek için sürekli birliklerinin yerini değiştiriyor" dedi.
Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna'da daha fazla saldırı gerçekleştirileceğini ve daha fazla acı yaşatacağını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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