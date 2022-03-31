https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html

Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor

Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın ivmesini azaltacağını işittiklerini ancak Rus birliklerinin geri çekilmediğini, yeniden... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T14:20+0300

2022-03-31T14:20+0300

2022-03-31T14:24+0300

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055202074.jpg?1648725880

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasında devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulundu.Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlandırılıyor. Rusya, Donbass'taki saldırısını takviye etmek için sürekli birliklerinin yerini değiştiriyor" dedi.Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna'da daha fazla saldırı gerçekleştirileceğini ve daha fazla acı yaşatacağını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato