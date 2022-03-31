https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın ivmesini azaltacağını işittiklerini ancak Rus birliklerinin geri çekilmediğini, yeniden... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:20+0300
2022-03-31T14:20+0300
2022-03-31T14:24+0300
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055202074.jpg?1648725880
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasında devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulundu.Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlandırılıyor. Rusya, Donbass'taki saldırısını takviye etmek için sürekli birliklerinin yerini değiştiriyor" dedi.Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna'da daha fazla saldırı gerçekleştirileceğini ve daha fazla acı yaşatacağını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor
14:20 31.03.2022 (güncellendi: 14:24 31.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın ivmesini azaltacağını işittiklerini ancak Rus birliklerinin geri çekilmediğini, yeniden konuşlandırıldığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasında devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmede bulundu.
Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlandırılıyor. Rusya, Donbass'taki saldırısını takviye etmek için sürekli birliklerinin yerini değiştiriyor" dedi.
Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna'da daha fazla saldırı gerçekleştirileceğini ve daha fazla acı yaşatacağını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.