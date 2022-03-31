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Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı
Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı
Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T23:22+0300
2022-03-31T23:22+0300
türkiye
tunceli
kız çocuğu
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel istismar
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Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte olma teklifini ret eden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu Savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.Gözaltına alınan 8 şüphelinin Pertek Adliyesinde işlemlerini sürdüğü bildirildi.
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tunceli, kız çocuğu, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar

Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

23:22 31.03.2022
© İHA / ERCAN TOPAÇTunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA / ERCAN TOPAÇ
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Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte olma teklifini ret eden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu Savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi.
Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin Pertek Adliyesinde işlemlerini sürdüğü bildirildi.
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