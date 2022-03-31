https://tr.sputniknews.com/20220331/tuncelide-3-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasi-8-gozalti-1055218441.html

Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

Tunceli’de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T23:22+0300

2022-03-31T23:22+0300

2022-03-31T23:22+0300

türkiye

tunceli

kız çocuğu

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel istismar

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Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte olma teklifini ret eden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu Savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.Gözaltına alınan 8 şüphelinin Pertek Adliyesinde işlemlerini sürdüğü bildirildi.

türkiye

tunceli

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tunceli, kız çocuğu, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar