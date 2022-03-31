https://tr.sputniknews.com/20220331/turkiyede-14-bin-336-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-56-kisi-hayatini-kaybetti-1055213631.html
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:32+0300
2022-03-31T19:32+0300
2022-03-31T19:30+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanı
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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türkiye, sağlık bakanı, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.