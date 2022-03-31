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Üçüncü ittifaktan seçim kanunu açıklaması: Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz
Üçüncü ittifaktan seçim kanunu açıklaması: Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz
HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
seçim kanunu teklifi
ittifak
hdp
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HDP öncülüğünde bir araya gelen sol ve sosyalist siyasi oluşumlar, Meclis’te görüşülen seçim kanununda değişiklikler öngören teklife karşı açıklama yaptı.T24'ün haberine göre, seçim kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin muhalefet partilerinin itirazlarına, seçim güvenliği için oluşturulan demokratik kitle örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisine rağmen iktidar vekilleri tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulduğu ifade edilen ortak açıklamada şunlar kaydedildi:'Bu teklif temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları derinleştirecektir''Anayasa'ya aykırı''İktidar bizim ortak mücadele irademize en ufak bir zarar veremeyecek'
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seçim kanunu teklifi, ittifak, hdp

Üçüncü ittifaktan seçim kanunu açıklaması: Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz

03:32 31.03.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, Cumhur İttifakı’nın seçim kanununda değişiklikler öngören teklifine dair açıklama yaptı.
HDP öncülüğünde bir araya gelen sol ve sosyalist siyasi oluşumlar, Meclis’te görüşülen seçim kanununda değişiklikler öngören teklife karşı açıklama yaptı.
T24'ün haberine göre, seçim kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin muhalefet partilerinin itirazlarına, seçim güvenliği için oluşturulan demokratik kitle örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisine rağmen iktidar vekilleri tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulduğu ifade edilen ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

'Bu teklif temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları derinleştirecektir'

"Toplumsal desteğini kaybeden, halka sefalet, adaletsizlik ve şiddet dışında bir şey sunamayan, iktidar partilerinin masa başı oyunlarla milletvekili sayısını artırma hevesinin bir sonucu olan bu teklif, zaten antidemokratik olan seçim sisteminde seçime katılım, temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Antidemokratiktir, hukuk dışıdır. Bu teklif, halkın gerçek sorunları karşısında tek bir adım atmayan iktidarın, konu koltukları olunca nasıl gayretkeş hale gelebildiğini yeniden gözler önüne sermiştir."

'Anayasa'ya aykırı'

"Partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını, il ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hâkimlerin görev alması uygulamasının terk edilmesini ve baraj sisteminin devamını öngören bu teklif Anayasa’nın 10. 37. ve 67. maddelerine de aykırıdır. Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz."

'İktidar bizim ortak mücadele irademize en ufak bir zarar veremeyecek'

"TBMM’deki geçici çoğunluğuna güvenerek bu anti-demokratik kanunu geçirmek isteyen iktidar partileri, bizim ortak mücadele irademize en ufak bir zarar veremeyecektir. Aksine, bizler halkımızın çıkarlarını gözeterek her alanda birlikte mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı bir kez daha, iktidarın halka düşman politikalarına, seçimleri güvensiz ve adaletsiz kılmaya çalışma oyunlarına karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz."
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