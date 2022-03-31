https://tr.sputniknews.com/20220331/uzmanlardan-col-tozu-uyarisi-olumlerde-artis-gozlemledik-1055195143.html

Uzmanlardan 'çöl tozu' uyarısı: Ölümlerde artış gözlemledik

Uzmanlardan 'çöl tozu' uyarısı: Ölümlerde artış gözlemledik

Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına girecek. Çöl tozunun özellikle bugün etkili olması bekleniyor. Bu dönemlerde ölümlerde artış... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T12:58+0300

2022-03-31T12:58+0300

2022-03-31T12:59+0300

türkiye

çöl tozu

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı.Çöl tozlarının İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde daha yoğun olması bekleniyor.Özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkat etmeleri gereken bir döneme girdiğini hatırlatan uzmanlar, bu süreçte hem ölümlerin hem de hastaneye yatışların çoğaldığını belirtti.Uzmanlar, pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını tavsiye etti.'İç ortamda kalın ve pencerelerinizi kapatın'Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun sağlık sorunlarına neden olabildiğine işaret etti."Bu döndemde gerçekten toz konsantrasyonu yoğun oluyor" diyen Bayram, şunları kaydetti:"Yaşlı olan, olmayan herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Evlerde de pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım. Çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir."Risk grubunun kronik hastalığı, astım ve KOAH gibi nefes darlığı çekenlerden oluştuğunu vurgulayan Bayram, "Şikayetleri arttığında gerekirse ilaç dozlarını arttırmalarını öneriyoruz. Rahatsızlıkları fazla olursa da hastanelere başvurmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun yoğunlaştığı dönemlerde ölümlerin arttığına da dikkat çekti.Bu konuda yapılan araştırmalar olduğunu belirten Bayram, "Çalışmalar bu hastalığı olanlarda bu o dönemlerde ölümlerin arttığını, hastane başvurularının arttığını, hastane yatışlarının arttığını göstermiş. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz" dedi.

türkiye

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çöl tozu, uyarı