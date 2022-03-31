https://tr.sputniknews.com/20220331/valilik-istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-maksimum-seviyeye-yaklasti-1055217065.html

Valilik: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye yaklaştı

Valilik: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye yaklaştı

İstanbul Valiliği'nce barajlardaki doluluk oranının maksimum seviyeye yaklaştığı ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T22:17+0300

2022-03-31T22:17+0300

2022-03-31T22:15+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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istanbul, istanbul valiliği