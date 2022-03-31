https://tr.sputniknews.com/20220331/valilik-istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-maksimum-seviyeye-yaklasti-1055217065.html
Valilik: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye yaklaştı
Valilik: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye yaklaştı
İstanbul Valiliği'nce barajlardaki doluluk oranının maksimum seviyeye yaklaştığı ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:17+0300
2022-03-31T22:17+0300
2022-03-31T22:15+0300
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istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Valilik: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye yaklaştı
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İstanbul Valiliği'nce barajlardaki doluluk oranının maksimum seviyeye yaklaştığı ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağı duyuruldu.
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."