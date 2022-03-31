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Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Berlin'de grafiti oldu
Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Berlin'de grafiti oldu
Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Almanya'nın Berlin şehrinde duvara grafiti olarak resmedildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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will smith, oscar, chris rock, tokat, grafiti

Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Berlin'de grafiti oldu

11:58 31.03.2022 (güncellendi: 12:04 31.03.2022)
© AAWill Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Almanya'nın Berlin şehrinde duvara grafiti olarak resmedildi.
© AAÜnlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor. Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Ünlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor. Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.
© AASanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında Oscar töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında Oscar töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.
© AAÖdül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.
© AARock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla ‘En İyi Aktör’ ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla ‘En İyi Aktör’ ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.
© AATören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" açıklamasında bulunmuştu.
Will Smith'in Chris Rock’a attığı tokat Berlin’de grafiti oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Tören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" açıklamasında bulunmuştu.
1/5
© AA
Ünlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor. Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.
2/5
© AA
Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında Oscar töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.
3/5
© AA
Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.
4/5
© AA
Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla ‘En İyi Aktör’ ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.
5/5
© AA
Tören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" açıklamasında bulunmuştu.
Chris Rock - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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