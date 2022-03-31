https://tr.sputniknews.com/20220331/will-smithin-tokat-skandalina-iliskin-akademiden-aciklama-toreni-terk-etmesini-istedik-reddetti-1055187204.html

Will Smith'in tokat skandalına ilişkin Akademi'den açıklama: Töreni terk etmesini istedik, reddetti

Will Smith'in tokat skandalına ilişkin Akademi'den açıklama: Töreni terk etmesini istedik, reddetti

2022 Oscar Ödülleri'ne damgasını vuran Will Smith, Chris Rock’a attığı tokada ilişkin Akademi'den açıklama yapıldı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T05:17+0300

2022-03-31T05:17+0300

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yaşam

will smith

chris rock

oscar

oscar ödülleri

akademi ödülleri

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ABD'de geçtiğimiz pazar günü 94.'sü düzenlenen Oscar Akademi Ödülleri törenine oyuncu Wİll Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Will Smith'in söz konusu davranışından yalnızca dakikalar sonra tekrar sahneye çıkıp En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması ve tören sonrası kutlamalara katılmasına izin verilmesi ise tepkilere yol açtı.Tepkiler üzerine açıklama yapan, Oscar Ödülleri'ni veren kuruluş Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220330/jim-carreyden-will-smithi-ayakta-alkislayanlara-hollywood-dediginiz-omurgasiz-bir-grup-insan-1055183780.html

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