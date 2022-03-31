https://tr.sputniknews.com/20220331/will-smithin-tokat-skandalina-iliskin-akademiden-aciklama-toreni-terk-etmesini-istedik-reddetti-1055187204.html
Will Smith'in tokat skandalına ilişkin Akademi'den açıklama: Töreni terk etmesini istedik, reddetti
Will Smith'in tokat skandalına ilişkin Akademi'den açıklama: Töreni terk etmesini istedik, reddetti
2022 Oscar Ödülleri'ne damgasını vuran Will Smith, Chris Rock’a attığı tokada ilişkin Akademi'den açıklama yapıldı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T05:17+0300
2022-03-31T05:17+0300
2022-03-31T05:17+0300
yaşam
will smith
chris rock
oscar
oscar ödülleri
akademi ödülleri
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ABD'de geçtiğimiz pazar günü 94.'sü düzenlenen Oscar Akademi Ödülleri törenine oyuncu Wİll Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Will Smith'in söz konusu davranışından yalnızca dakikalar sonra tekrar sahneye çıkıp En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması ve tören sonrası kutlamalara katılmasına izin verilmesi ise tepkilere yol açtı.Tepkiler üzerine açıklama yapan, Oscar Ödülleri'ni veren kuruluş Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220330/jim-carreyden-will-smithi-ayakta-alkislayanlara-hollywood-dediginiz-omurgasiz-bir-grup-insan-1055183780.html
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Will Smith'in tokat skandalına ilişkin Akademi'den açıklama: Töreni terk etmesini istedik, reddetti
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2022 Oscar Ödülleri'ne damgasını vuran Will Smith, Chris Rock’a attığı tokada ilişkin Akademi'den açıklama yapıldı.
ABD'de geçtiğimiz pazar günü 94.'sü düzenlenen Oscar Akademi Ödülleri törenine oyuncu Wİll Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Will Smith'in söz konusu davranışından yalnızca dakikalar sonra tekrar sahneye çıkıp En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması ve tören sonrası kutlamalara katılmasına izin verilmesi ise tepkilere yol açtı.
Tepkiler üzerine açıklama yapan, Oscar Ödülleri'ni veren kuruluş Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olaylar tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde gelişti. Will Smith'ten törenden ayrılmasının istendiğini ve kendisinin bu teklifi reddettiğini açıklığa kavuşturmak istesek de, durumu bundan farklı şekilde de ele alabileceğimizi de kabul ediyoruz."