https://tr.sputniknews.com/20220331/yemendeki-husiler-rusyadan-ruble-karsiligi-bugday-almaya-haziriz-1055210881.html

Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız

Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız

Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah hareketi, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:35+0300

2022-03-31T17:35+0300

2022-03-31T17:36+0300

ukrayna krizi

buğday

yemen

husi

sana

ensarullah

ruble

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Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını belirtti.El-Husi, “Rusya bir süre önce Yemen'e buğday yardımı teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'ndaki kardeşlerimize Rusya'dan buğday ve türevlerini satın almak için temasa geçmelerini söyledik, bu iyi bir anlaşma, ruble cinsinden ve diğer para birimlerinden uzak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kereste de dahil olmak üzere rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini önermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html

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buğday, yemen, husi, sana, ensarullah, ruble