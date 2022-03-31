https://tr.sputniknews.com/20220331/yemendeki-husiler-rusyadan-ruble-karsiligi-bugday-almaya-haziriz-1055210881.html
Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah hareketi, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:35+0300
2022-03-31T17:35+0300
2022-03-31T17:36+0300
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husi
sana
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Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını belirtti.El-Husi, “Rusya bir süre önce Yemen'e buğday yardımı teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'ndaki kardeşlerimize Rusya'dan buğday ve türevlerini satın almak için temasa geçmelerini söyledik, bu iyi bir anlaşma, ruble cinsinden ve diğer para birimlerinden uzak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kereste de dahil olmak üzere rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini önermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
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Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
17:35 31.03.2022 (güncellendi: 17:36 31.03.2022) Abone ol
Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah hareketi, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını açıkladı.
Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını belirtti.
El-Husi, “Rusya bir süre önce Yemen'e buğday yardımı teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'ndaki kardeşlerimize Rusya'dan buğday ve türevlerini satın almak için temasa geçmelerini söyledik, bu iyi bir anlaşma, ruble cinsinden ve diğer para birimlerinden uzak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kereste de dahil olmak üzere rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini önermişti.