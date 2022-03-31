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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/yemendeki-husiler-rusyadan-ruble-karsiligi-bugday-almaya-haziriz-1055210881.html
Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah hareketi, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:35+0300
2022-03-31T17:36+0300
ukrayna krizi
buğday
yemen
husi
sana
ensarullah
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Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını belirtti.El-Husi, “Rusya bir süre önce Yemen'e buğday yardımı teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'ndaki kardeşlerimize Rusya'dan buğday ve türevlerini satın almak için temasa geçmelerini söyledik, bu iyi bir anlaşma, ruble cinsinden ve diğer para birimlerinden uzak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kereste de dahil olmak üzere rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini önermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
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buğday, yemen, husi, sana, ensarullah, ruble

Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız

17:35 31.03.2022 (güncellendi: 17:36 31.03.2022)
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah hareketi, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını açıkladı.
Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır olduklarını belirtti.
El-Husi, “Rusya bir süre önce Yemen'e buğday yardımı teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'ndaki kardeşlerimize Rusya'dan buğday ve türevlerini satın almak için temasa geçmelerini söyledik, bu iyi bir anlaşma, ruble cinsinden ve diğer para birimlerinden uzak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kereste de dahil olmak üzere rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini önermişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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