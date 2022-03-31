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Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T00:26+0300
2022-03-31T00:26+0300
2022-03-31T00:34+0300
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yunanistan
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çocuk
cinayet
gözaltı
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı. Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin yarın savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.
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yunanistan, anne, çocuk, cinayet, gözaltı
Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
00:26 31.03.2022 (güncellendi: 00:34 31.03.2022) Abone ol
Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.
Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.
Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı.
Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.
Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.
3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin yarın savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.