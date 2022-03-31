Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/yunanistanda-3-cocugu-olen-anne-cinayet-suphesiyle-gozaltina-alindi-1055184825.html
Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T00:26+0300
2022-03-31T00:34+0300
dünya
yunanistan
anne
çocuk
cinayet
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1042767121_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_99245dc77adeb62580ac30d5ee3c5d2e.jpg
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı. Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin yarın savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1042767121_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_18aa7ff384fecf0b3c4cf11aa0c3a922.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, anne, çocuk, cinayet, gözaltı

Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

00:26 31.03.2022 (güncellendi: 00:34 31.03.2022)
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli
Yunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
Abone olTelegram
Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.
Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.
Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı. Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.
Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.
3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin yarın savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала