https://tr.sputniknews.com/20220331/yunanistanda-3-cocugu-olen-anne-cinayet-suphesiyle-gozaltina-alindi-1055184825.html

Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Yunanistan'da 3 çocuğu ölen anne, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T00:26+0300

2022-03-31T00:26+0300

2022-03-31T00:34+0300

dünya

yunanistan

anne

çocuk

cinayet

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1042767121_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_99245dc77adeb62580ac30d5ee3c5d2e.jpg

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı. Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin yarın savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, anne, çocuk, cinayet, gözaltı