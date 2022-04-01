Sri Lanka’daki protestolarda 45’ten fazla kişi gözaltına alındı

Eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın özel konutunu hedef aldı. Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etti. Gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralandı. Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara 'ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği' ileri sürüldü. Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.