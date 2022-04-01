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Sri Lanka’daki protestolarda 45’ten fazla kişi gözaltına alındı
Sri Lanka’daki protestolarda 45’ten fazla kişi gözaltına alındı
Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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Sri Lanka’daki protestolarda 45’ten fazla kişi gözaltına alındı

12:34 01.04.2022
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Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı, 10'dan fazla kişi yaralandı. Ülkede uzun süreli elektrik kesintileri mayısa kadar sürebilir.
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın özel konutunu hedef aldı. Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etti. Gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralandı. Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara 'ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği' ileri sürüldü. Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

Eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa&#x27;nın özel konutunu hedef aldı. Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etti. Gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralandı. Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara &#x27;ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği&#x27; ileri sürüldü. Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın özel konutunu hedef aldı. Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa’yı ve ekonomi politikalarını protesto etti. Gösterilerde 45’ten fazla kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralandı. Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara 'ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği' ileri sürüldü. Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. 'Diktatör Gota' sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa&#x27;nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. &#x27;Diktatör Gota&#x27; sloganları atarak Rajapaksa&#x27;yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. 'Diktatör Gota' sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

7.3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka’nın 1.6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

7.3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka’nın 1.6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

7.3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka’nın 1.6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi yaptığı açıklamada, önceki gün 10 saat süreceği belirtilen elektrik kesintisinin 13 saate çıktığını aktardı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi yaptığı açıklamada, önceki gün 10 saat süreceği belirtilen elektrik kesintisinin 13 saate çıktığını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi yaptığı açıklamada, önceki gün 10 saat süreceği belirtilen elektrik kesintisinin 13 saate çıktığını aktardı.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin mayıs ayına kadar sürebileceğini belirten Wanniarachchi, 2 Nisan’da Hindistan’dan akaryakıt sevkiyatı yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin mayıs ayına kadar sürebileceğini belirten Wanniarachchi, 2 Nisan’da Hindistan’dan akaryakıt sevkiyatı yapılmasının beklendiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin mayıs ayına kadar sürebileceğini belirten Wanniarachchi, 2 Nisan’da Hindistan’dan akaryakıt sevkiyatı yapılmasının beklendiğini ifade etti.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülkede akaryakıt sıkıntısının yol açtığı mali kriz nedeniyle en az iki hastanede rutin ameliyatlar askıya alındı.

Ülkede akaryakıt sıkıntısının yol açtığı mali kriz nedeniyle en az iki hastanede rutin ameliyatlar askıya alındı. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Ülkede akaryakıt sıkıntısının yol açtığı mali kriz nedeniyle en az iki hastanede rutin ameliyatlar askıya alındı.

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