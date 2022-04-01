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https://tr.sputniknews.com/20220401/20-yilin-zirvesi--istanbulda-enflasyon-martta-yuzde-63-artti-1055232120.html
20 yılın zirvesi: İstanbul'da enflasyon martta yüzde 6.3 arttı
20 yılın zirvesi: İstanbul'da enflasyon martta yüzde 6.3 arttı
İstanbul'da Mart ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 artış kaydetti. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:52+0300
2022-04-01T12:52+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
enflasyon
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2022 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı. İstanbul enflasyonu, 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak olan Türkiye geneli enflasyonu için öncü veri olarak yorumlanıyor.2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görülmüştür.Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görülmüştür."
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istanbul ticaret odası (ito), enflasyon

20 yılın zirvesi: İstanbul'da enflasyon martta yüzde 6.3 arttı

12:52 01.04.2022
© AAmarket, alışveriş arabası
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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İstanbul'da Mart ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 artış kaydetti.
2022 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı. İstanbul enflasyonu, 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak olan Türkiye geneli enflasyonu için öncü veri olarak yorumlanıyor.
2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görülmüştür.
Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görülmüştür."
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