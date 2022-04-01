https://tr.sputniknews.com/20220401/6-isci-olmustu-abdde-amazona-sorusturma-1055241948.html

6 işçi ölmüştü: ABD'de Amazon'a soruşturma

6 işçi ölmüştü: ABD'de Amazon'a soruşturma

ABD Kongre Gözetim Komitesi, geçen yıl Illionis eyaletinde meydana gelen kasırga sırasında 6 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Amazon hakkında soruşturma... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:00+0300

2022-04-01T17:00+0300

2022-04-01T17:06+0300

dünya

abd

amazon

işçi

ölüm

soruşturma

meclis

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Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy'ye dün Kongre Gözetim Komitesi tarafından bir mektup gönderildi.Mektupta, şirketten acil durum hazırlığı ile ilgili politikalarının yanı sıra, geçen sene Illionis'te meydana gelen kasırga sırasında hayatını kaybeden 6 işçiye ilişkin rapor istendi.Komite, tamamı Demokrat olan kongre üyeleri tarafından hazırlanan ve Carolyn Maloney, Alexandria Ocasio-Cortez ve Cori Bush tarafından imzalanan mektupta, "Komite, Amazon'un Edwardsville tesisindeki trajediye yol açan olayları tam olarak anlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/amazon-rekor-kirdi-sirketin-degeri-bir-gunde-190-milyar-dolar-yukseldi-1053545016.html

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abd, amazon, işçi, ölüm, soruşturma, meclis