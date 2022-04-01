https://tr.sputniknews.com/20220401/6-isci-olmustu-abdde-amazona-sorusturma-1055241948.html
6 işçi ölmüştü: ABD'de Amazon'a soruşturma
6 işçi ölmüştü: ABD'de Amazon'a soruşturma
ABD Kongre Gözetim Komitesi, geçen yıl Illionis eyaletinde meydana gelen kasırga sırasında 6 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Amazon hakkında soruşturma... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:00+0300
2022-04-01T17:00+0300
2022-04-01T17:06+0300
dünya
abd
amazon
işçi
ölüm
soruşturma
meclis
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Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy'ye dün Kongre Gözetim Komitesi tarafından bir mektup gönderildi.Mektupta, şirketten acil durum hazırlığı ile ilgili politikalarının yanı sıra, geçen sene Illionis'te meydana gelen kasırga sırasında hayatını kaybeden 6 işçiye ilişkin rapor istendi.Komite, tamamı Demokrat olan kongre üyeleri tarafından hazırlanan ve Carolyn Maloney, Alexandria Ocasio-Cortez ve Cori Bush tarafından imzalanan mektupta, "Komite, Amazon'un Edwardsville tesisindeki trajediye yol açan olayları tam olarak anlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/amazon-rekor-kirdi-sirketin-degeri-bir-gunde-190-milyar-dolar-yukseldi-1053545016.html
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abd, amazon, işçi, ölüm, soruşturma, meclis
6 işçi ölmüştü: ABD'de Amazon'a soruşturma
17:00 01.04.2022 (güncellendi: 17:06 01.04.2022) Abone ol
ABD Kongre Gözetim Komitesi, geçen yıl Illionis eyaletinde meydana gelen kasırga sırasında 6 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Amazon hakkında soruşturma başlattı.
Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy'ye dün Kongre Gözetim Komitesi tarafından bir mektup gönderildi.
Mektupta, şirketten acil durum hazırlığı ile ilgili politikalarının yanı sıra, geçen sene Illionis'te meydana gelen kasırga sırasında hayatını kaybeden 6 işçiye ilişkin rapor istendi.
Komite, tamamı Demokrat olan kongre üyeleri tarafından hazırlanan ve Carolyn Maloney, Alexandria Ocasio-Cortez ve Cori Bush tarafından imzalanan mektupta, "Komite, Amazon'un Edwardsville tesisindeki trajediye yol açan olayları tam olarak anlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.