https://tr.sputniknews.com/20220401/ac-kalan-kopekler-barinakta-birbirini-parcaladi-belediye-baskan-yardimcisi-gorevden-uzaklastirildi-1055250149.html
Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç bırakılan köpeklerin birbirini parçalamasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T22:43+0300
2022-04-01T22:43+0300
2022-04-01T22:51+0300
türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
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Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/barinaktaki-kopekler-acliktan-birbirini-parcaladi-iddiasi-1055121708.html
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çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi
Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
22:43 01.04.2022 (güncellendi: 22:51 01.04.2022) Abone ol
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç bırakılan köpeklerin birbirini parçalamasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.