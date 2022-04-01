Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220401/ac-kalan-kopekler-barinakta-birbirini-parcaladi-belediye-baskan-yardimcisi-gorevden-uzaklastirildi-1055250149.html
Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç bırakılan köpeklerin birbirini parçalamasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T22:43+0300
2022-04-01T22:51+0300
türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053738661_0:40:750:462_1920x0_80_0_0_eb2a19e5dd0886965b460be33771ed48.jpg
Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/barinaktaki-kopekler-acliktan-birbirini-parcaladi-iddiasi-1055121708.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053738661_41:0:709:501_1920x0_80_0_0_f25fc443c27236a08c841173af3951b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi

Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

22:43 01.04.2022 (güncellendi: 22:51 01.04.2022)
© DHAYasaklı ırk köpekler, barınakta ölümü bekliyor
Yasaklı ırk köpekler, barınakta ölümü bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi'ne ait hayvan barınağında aç bırakılan köpeklerin birbirini parçalamasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Barınaktaki köpekler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
TÜRKİYE
Barınaktaki köpekler açlıktan birbirini parçaladı iddiası
29 Mart, 00:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала