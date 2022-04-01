Aç kalan köpekler barınakta birbirini parçaladı: Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

"Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."