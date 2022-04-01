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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T09:30+0300
2022-04-01T09:30+0300
2022-04-01T09:30+0300
türkiye
deprem
adana
kandilli
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 34’de meydana geldi.Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
türkiye
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deprem, adana, kandilli
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 34’de meydana geldi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.