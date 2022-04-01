https://tr.sputniknews.com/20220401/adanada-39-buyuklugunde-deprem-1055225586.html

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T09:30+0300

2022-04-01T09:30+0300

2022-04-01T09:30+0300

türkiye

deprem

adana

kandilli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 34’de meydana geldi.Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

türkiye

adana

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprem, adana, kandilli