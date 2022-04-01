https://tr.sputniknews.com/20220401/ak-parti-genel-merkez-kadin-kollari-baskani-kadina-siddetle-ilgili-bir-eksen-degisikligimiz-yok-1055221069.html

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı: Kadına şiddetle ilgili bir eksen değişikliğimiz yok

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı: Kadına şiddetle ilgili bir eksen değişikliğimiz yok

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına da değindi. Keşir, "Bizim kadına... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T01:13+0300

2022-04-01T01:13+0300

2022-04-01T01:13+0300

politika

ayşe keşir

istanbul sözleşmesi

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Keşir, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temasları çerçevesinde "Nerede Kalmıştık?" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.AK Parti için kadın politikalarının büyük önem taşıdığını anlatan Keşir, 2002’deki ilk seçim beyannamesinde bakıldığında töre ve namus cinayetleriyle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edileceğinin ilan edildiğini anımsattı.Keşir, "Bu anlamda kadın politikalarıyla ilgili yaptığımız hiçbir şeyi tesadüfen yapmıyoruz. Bu bizim için önemli çalışma alanı." ifadesini kullandı.Kadınların nüfusun yarısını oluşturduğuna ve kalkınma perspektifi açısından önemli bir beşeri sermaye olduğuna işaret eden Keşir, "Büyük Türkiye hayalinden bahsediyorsak bunu kadın olmadan gerçekleştirmemiz asla mümkün değil. Nüfusun yarısı erkeklerle büyük Türkiye’yi oluşturamayız. Çünkü yarı olan gücümüzle vazgeçmiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizim bu çalışmalarımıza motto oluşturan bir cümlesi var; 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vaz geçmiş demektir.' diyor. Bizim de vazgeçmeye niyetimiz yok." şeklinde konuştu.Keşir, AK Parti Kadın Kollarının 5.5 milyon üyeye sahip olduğuna dikkati çekerek "Bu kurumun il, ilçe ve mahalle örgütlenmeleriyle 560 bin kadın gönüllü çalışanı var. Böyle bir gurubun başkanıyım ben. Bu bir kadın hareketidir. Ben iddia ediyorum, partim aslında bir kadın hareketidir. AK Parti bir kadın hareketidir." dedi.Türkiye’de kadınlara yönelik destek programlarının bulunduğunu aktaran Keşir, "Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı. Eğitim olmazsa başka hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Ne beşeri sermayeden bahsedebilirsiniz, ne iş gücü piyasasına katılımdan, ne siyasi katılımdan, ne de karar alma mekanizmalarında kadının katılımından bahsedebilirsiniz. Eğitim olmazsa olmazımız. Hem cinsiyetler arası, hem de sosyoekonomik yapılar arası en önemli fırsat eşitliği aracı eğitimdir." şeklinde konuştu.Türkiye'de son 20 yılda kadınların kazanımlarına da değinen Keşir, bu konuda bir yol haritasının çizildiğini ve her seçim beyannamesine yenilerinin eklendiğini aktardı.'Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu'Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlı olduklarını, bu yönde yasalar çıkarıldığını dile getiren Keşir, "Şu bir gerçek, kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu. Sadece Türkiye’deki kadınların sorunu değil, sadece Doğu toplumlarının, sadece Müslüman toplumlarının, sadece kırdaki, köydeki insanın sorunu değil. Şöyle de bir veri vereyim size, yüzde 38’i özellikle Türkiye için söyleyeyim, eğitimli erkekler tarafından şiddet görüyor kadınlar. Üniversite eğitimi dediğiniz, diploma, şiddeti önleyebilen bir şey değil. Onun için bu konuda son derece kararlıyız. 6284 sayılı yasayı çıkardık. KADES dediğimiz dijital telefon aplikasyonunu ürettik. Bu şu anda dünyada, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde örnek uygulama seçildi, İtalya’da. Örnek uygulamalarımız var." dedi.'Kadına yönelik şiddetle ilgili bir eksen değişikliğimiz yok'Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına da değinen Keşir, "Şu gerekçeyle ayrıldık. Bizim kadına yönelik şiddetle ilgili bir eksen değişikliğimiz veya hedef değişikliğimiz yok. Oradan ayrılış nedenimiz çok farklıydı. Onun içindeki bazı kavramların gelecek planlamasında farklı anlaşılmasıyla ilgili bazı kaygılar vardı." ifadesini kullandı.Bu sözleşmeden ayrıldıktan 2 ay sonra parlamentodan yargı paketi içinde yeni bir yasanın geçirildiğini aktaran Keşir, boşanmış eşe karşı işlenen suçun da tıpkı nikahlı eşe karşı işlenen suç gibi ağırlaştırılmış suç kapsamına alındığını anımsattı.Keşir, kadına yönelik şiddet ve cinayet sayılarının azaltılması gerektiğini vurgulayarak şimdi de bu yönde çeşitli düzenlemeleri içeren, parlamentoda görüşülen bir yasa teklifinin bulunduğunu kaydetti.Türkiye’de kadınlara ilişkin eğitim verilerinin artmasında son 20 yılda gelinen tabloyu açıklayan Keşir, kamuda toplam çalışanların yüzde 40’ının kadın olduğunu, bu oranın öğretmenlerde yüzde 60, hakimlerde yüzde 46, savcılarda yüzde 15, doktorlarda yüzde 44, toplam sağlık çalışanlarda yüzde 56, profesörlerde yüzde 32, araştırma görevlilerinde yüzde 51 ve avukatlarda yüzde 46 olduğu bilgisini paylaştı.Ayşe Keşir kadınların siyasi katılımına ilişkin de şunları kaydetti:Keşir, bu oranın 2002’den sonra her seçimde ciddi oranda arttığına işaret etti. Ayşe Keşir, bugün bu oranın yüzde 17 olduğunu, en az yüzde 25 olması için uğraşacaklarını söyledi.Bunun artmasının en önemli sebebinin eğitim olduğunu aktaran Keşir, kadınların belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği gibi yerel siyasette sayılarının artmasını istedi.

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ayşe keşir, istanbul sözleşmesi