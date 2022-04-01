https://tr.sputniknews.com/20220401/ak-partili-omer-ileri-metaverse-teknolojisinin-alt-yapisini-olusturmayi-hedefliyoruz-1055234895.html

AK Partili Ömer İleri: Metaverse teknolojisinin alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz

AK Partili Ömer İleri: Metaverse teknolojisinin alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri Türkiye’nin dijital hedeflerini Sputnik’e anlattı. Metaverse Forumu düzenleyen AK Parti’de hedef... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T13:48+0300

2022-04-01T13:48+0300

2022-04-01T13:48+0300

türkiye

ömer ileri

ak parti

metaverse

dijital

sosyal medya

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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Forum Metaverse etkinliği düzenledi. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen bu etkinli ile iki bin kişiden fazla katılımcı artırılmış gerçeklik teknolojileri deneyimleme şansı buldu.Bir QR kodunun cep telefonuna okutulmasının ardından yönlendirilen sayfada, Bayraktar Akıncı, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projelerle, önemli yatırımların yanı sıra ünlü ressamların bazı çalışmaları ve eğitici içerikler artırılmış gerçeklikle ile tanıtıldı.Bu etkinliği Sputnik’e değerlendiren AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri hedeflerini de sıraladı.‘Dijitalin siyaseti noktasında adım atıyoruz’Türkiye’nin attığı adımlarla geçmişteki kayıplarını telafi etmeye çalıştığına dikkat çeken İleri “Geçtiğimiz yirmi yılda gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar, Türkiye’nin teknolojide kaybettiği yüz yılın telafi edilmesi ve geleceğin dijital altyapısının oluşturması hedefiyle gerçekleştirilmiştir. Bugün kendi uydularını üreten, kendi kavramlarını ortaya koyabilen, oyun kurucu bir ülkeyiz. AK Parti olarak yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz dijital devrimi artık dijitalin siyaseti noktasında ele alıyor ve bu bağlamda adımlar atıyoruz. Savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz atılımı, internet platform teknolojilerinde de, toplumumuzun yönlendireceği teknoloji geliştirmeleri istikametinde hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Gelecek onu tasarlayana aittir’Metaverse teknolojisinde Türkiye’nin öncülük yapmasını hedeflediklerini belirten İleri “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde dijital seferberlik ilan ediyor ve henüz kavram aşamasında olan Metaverse teknolojisinin altyapısını anlamak ve geliştirmek, ülkemizin ve tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini ve bu alanda platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz. Biliyoruz ki; gelecek onu tasarlayana aittir. Bunları gerçekleştirirken medeniyet birikimimiz ve değerlerimiz üzerine inşa edilmesi gerekliliğini vurguluyoruz. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak Türkiye’nin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda TEKNOFEST kuşağı gençlerin hayal edip ürettikleri projelerle Metaverse alanında ülkemizi öncü kılacağına inanıyoruz. Dijitalin Siyasetini yapıyor, geleceğimizi tasarlıyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/ak-parti-metaverse-calistayi-yapacak-1053131099.html

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ömer ileri, ak parti, metaverse, dijital, sosyal medya