https://tr.sputniknews.com/20220401/akdenizde-kiyilar-olu-zehirli-denizanalarindan-temizleniyor-1055226836.html

Akdeniz'de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor

Akdeniz'de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor

Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T10:33+0300

2022-04-01T10:33+0300

2022-04-01T10:38+0300

yaşam

akdeniz

denizanası

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Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli'ye de ulaştı. Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor. Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor."Çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor"Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti. Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan denizanalarını topluyorlar” dedi.

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akdeniz, denizanası