https://tr.sputniknews.com/20220401/ankara-konya-hattinda-ilave-yhtler-ile-seferler-artirildi-1055249232.html

Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı

Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T21:49+0300

2022-04-01T21:49+0300

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türkiye

yht

ramazan

sefer

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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı. İlave YHT’ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara’dan 16.30 da Konya’ dan 21.05’ te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı” dedi.

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yht, ramazan, sefer