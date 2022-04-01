Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220401/ankara-konya-hattinda-ilave-yhtler-ile-seferler-artirildi-1055249232.html
Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı
Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T21:49+0300
2022-04-01T21:49+0300
türkiye
yht
ramazan
sefer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044898039_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8f019f6640e6bdf513f72948e5037ed0.jpg
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı. İlave YHT’ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara’dan 16.30 da Konya’ dan 21.05’ te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044898039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9ae14a3397026979b2426fa97d776b83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yht, ramazan, sefer

Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı

21:49 01.04.2022
© AAYHT Yüksek Hızlı Tren
YHT Yüksek Hızlı Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
Abone olTelegram
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı. İlave YHT’ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara’dan 16.30 da Konya’ dan 21.05’ te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала