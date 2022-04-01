https://tr.sputniknews.com/20220401/ankara-konya-hattinda-ilave-yhtler-ile-seferler-artirildi-1055249232.html
Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı
Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T21:49+0300
2022-04-01T21:49+0300
2022-04-01T21:49+0300
türkiye
yht
ramazan
sefer
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı. İlave YHT’ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara’dan 16.30 da Konya’ dan 21.05’ te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı” dedi.
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yht, ramazan, sefer
Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT’ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı. İlave YHT’ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara’dan 16.30 da Konya’ dan 21.05’ te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı” dedi.