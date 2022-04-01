https://tr.sputniknews.com/20220401/ayasofyada-88-yil-sonra-ilk-kez-teravih-namazi-kilindi-1055250309.html

Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kılındı

Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T23:01+0300

2022-04-01T23:01+0300

2022-04-01T23:01+0300

türkiye

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya camii

ayasofya

ramazan

teravih namazı

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86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı. Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.

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