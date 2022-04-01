Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-bozdag-semra-guzele-bilinen-adreslerinde-ulasilamadi-1055232980.html
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e adresinde ulaşılamadığını belirterek, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T13:04+0300
2022-04-01T13:57+0300
politika
bekir bozdağ
semra güzel
adnan oktar
cemal kaşıkçı
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53c9505162bfbe052d53a715d5dd0045.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliyelerle ilgili de, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" diye konuştu.Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de Bakan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.Nafaka düzenlemesi olacak mı?Adalet Bakanı Bozdağ, nafaka düzenlemesiyle ilgili, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_102:0:582:360_1920x0_80_0_0_338376a06bf724d594fed3ae4b93ffc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir bozdağ, semra güzel, adnan oktar, cemal kaşıkçı, haberler

Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı

13:04 01.04.2022 (güncellendi: 13:57 01.04.2022)
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e adresinde ulaşılamadığını belirterek, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.
Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliyelerle ilgili de, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" diye konuştu.
Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de Bakan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nafaka düzenlemesi olacak mı?

Adalet Bakanı Bozdağ, nafaka düzenlemesiyle ilgili, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала