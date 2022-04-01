https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-bozdag-semra-guzele-bilinen-adreslerinde-ulasilamadi-1055232980.html
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e adresinde ulaşılamadığını belirterek, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T13:04+0300
2022-04-01T13:04+0300
2022-04-01T13:57+0300
politika
bekir bozdağ
semra güzel
adnan oktar
cemal kaşıkçı
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53c9505162bfbe052d53a715d5dd0045.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliyelerle ilgili de, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" diye konuştu.Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de Bakan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.Nafaka düzenlemesi olacak mı?Adalet Bakanı Bozdağ, nafaka düzenlemesiyle ilgili, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_102:0:582:360_1920x0_80_0_0_338376a06bf724d594fed3ae4b93ffc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ, semra güzel, adnan oktar, cemal kaşıkçı, haberler
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
13:04 01.04.2022 (güncellendi: 13:57 01.04.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e adresinde ulaşılamadığını belirterek, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.
Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliyelerle ilgili de, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" diye konuştu.
Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de Bakan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.
Nafaka düzenlemesi olacak mı?
Adalet Bakanı Bozdağ, nafaka düzenlemesiyle ilgili, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.