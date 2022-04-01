https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-bozdag-semra-guzele-bilinen-adreslerinde-ulasilamadi-1055232980.html

Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı

Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e adresinde ulaşılamadığını belirterek, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T13:04+0300

2022-04-01T13:04+0300

2022-04-01T13:57+0300

politika

bekir bozdağ

semra güzel

adnan oktar

cemal kaşıkçı

haberler

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı. Bozdağ, ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliyelerle ilgili de, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi" diye konuştu.Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de Bakan Bozdağ, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz" ifadelerini kullandı.Nafaka düzenlemesi olacak mı?Adalet Bakanı Bozdağ, nafaka düzenlemesiyle ilgili, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.

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bekir bozdağ, semra güzel, adnan oktar, cemal kaşıkçı, haberler