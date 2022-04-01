https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-cavusoglu-ukraynada-hala-70-civarinda-vatandasimiz-var-1055246316.html

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T19:46+0300

2022-04-01T19:46+0300

2022-04-01T19:44+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna

rusya

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen ATSO'nun 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'yı dünya çapında bir marka yapmak için birlikte çalıştıklarını söyledi.Antalya Diplomasi Forumu'nu örnek gösteren Çavuşoğlu, ikinci yılında Antalya'nın küresel konuların konuşulduğu bir merkez haline geldiğini, tüm dünyanın Antalya'yı konuştuğunu belirtti.Antalya'nın forum ile 17 devlet ve hükümet başkanını, 80 bakanını, 40 üst düzey uluslararası teşkilat temsilcisini ağırladığını aktaran Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları görüşmesini hatırlatarak, kentin önemli görüşmelere de ev sahipliği yaptığını söyledi.Türkiye'nin gerek Kovid-19 döneminde, gerekse kriz yaşayan ülkelerde vatandaşlarını tahliye konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, salgın döneminde 100 binden fazla vatandaşı 165 ülkeden tahliye ettiklerini hatırlattı.Ukrayna'daki vatandaşların da başarılı şekilde tahliye edildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz. Çünkü ilk defa gerçek anlamda bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.'Ukrayna'daki krizi bitirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inisiyatif aldıklarını' belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin operasyon başlamadan adım attığını, iki ülke arasında görüşmeler yaptığını söyledi.İki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle önce iki ülkenin dışişleri bakanlarını, daha sonrasında ise cumhurbaşkanlarını bir araya getirerek kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ardından barışa giden yolda atılması gereken adımlara işaret etti. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile dünyanın gözünün Antalya'da olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "ADF'yi kurumsallaştırmak için yasal çalışma artık son noktaya geldi. Vakıf kuruluş kanunuyla ilgili tasarı üzerinde son çalışmaları tamamladık, Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Cumhurbaşkanımız Gazi Meclisi’mize gönderdiği zaman, milletvekillerimizin destekleriyle inşallah vakıf kanunumuzu Meclisten geçirdikten sonra kurumsallaşacağız" diye konuştu.'Küresel ekonomi iki krizden etkilendi'Son dönemde küresel ekonominin salgın ve Ukrayna kriziyle sarsıldığını ifade eden Çavuşoğlu, beklenmeyen ama gerçekleştiğinde küresel sistemde köklü değişimler yaratan krizler olduğunu ifade etti.Küresel salgının ciddi bir ekonomik bunalımı tetiklediğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:Bakan Çavuşoğlu, Almanya ve İngiltere'de 30 yılın, ABD'de de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının gerçekleştiğini kaydetti.'Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini de alt üst etti'Aşının bulunması ve salgının etkilerinin azalmasıyla küresel büyümenin tekrar başladığını ancak bu kez de Ukrayna krizinin patlak verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini de alt üst etti" dedi.Ukrayna krizinin olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğini, Türkiye'de de olumsuz etkilerin görülmeye başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Dünyaya öncü olduk'Bakan Çavuşoğlu, salgın döneminde Türkiye'nin, temel kamu hizmetlerini aksatmadan sürdürdüğünü, sağlıkta, turizmde dünyaya öncü ülke haline geldiğini bildirdi.Bütün dünyanın ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak mega projelere imza attıklarını anlatan Çavuşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkeye dünyanın en uzun köprüsünü kazandırdıklarını kaydetti.Büyük küresel sıkıntılara rağmen Türkiye'nin üretmeye ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun nedeni, Cumhurbaşkanımızın şahsında güçlü liderlik, 20 yılda yaptığımız yatırımlarla kurumlarımızın güçlenmesi, en önemlisi de insanımızın gayreti, azmi ve çalışkanlığı. Başka bir ülke, başka bir iktidar, bu kadar sorunun altından kolay kolay kalkamaz. Ülkemizi hafife almayalım" diye konuştu.Her krizin fırsatları beraberinde getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun için hazırlıklı, proaktif olmak ve yön vermek gerektiğini kaydetti. Türkiye olarak her zaman hazırlıklı ve güçlü bir lidere, köklü kurumlara, tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bulundukları coğrafyanın zorluklarının farkında olduklarını söyledi.Türkiye'yi hedef alan, ekonomi veya güvenlik kaynaklı her türlü tehdit olduğunda karşı cevap verebilecek kapasitelerinin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Çavuşoğlu, dış politika pusulasının milletin hak ve çıkarları, medeniyetin ilke ve değerleri olduğunu sözlerine ekledi.

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya