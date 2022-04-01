https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-kirisci-tarimsal-destekleme-odemelerini-ciftcilerimizin-hesaplarina-aktarmaya-basliyoruz-1055235318.html

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçi hesaplarına aktarmaya... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:01+0300

2022-04-01T14:01+0300

2022-04-01T14:01+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

ödeme

çiftçi

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Kirişci, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Kirişci'nin paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgiler de yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarım ve orman bakanlığı, ödeme, çiftçi