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https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-kirisci-tarimsal-destekleme-odemelerini-ciftcilerimizin-hesaplarina-aktarmaya-basliyoruz-1055235318.html
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçi hesaplarına aktarmaya... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:01+0300
2022-04-01T14:01+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ödeme
çiftçi
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Kirişci, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Kirişci'nin paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgiler de yer aldı.
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tarım ve orman bakanlığı, ödeme, çiftçi

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz

14:01 01.04.2022
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Tarım Girdi Fiyat Endeksi yüzde 45.61 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçi hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.
Kirişci, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Kirişci'nin paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgiler de yer aldı.
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