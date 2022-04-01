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Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
istanbul
yoğun bakım
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.
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fahrettin koca, istanbul, yoğun bakım

Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

20:19 01.04.2022 (güncellendi: 20:21 01.04.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.
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