https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-koca-istanbulda-yogun-bakim-doluluk-orani-ucte-bire-indi-1055247300.html

Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

istanbul

yoğun bakım

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.

türkiye

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fahrettin koca, istanbul, yoğun bakım