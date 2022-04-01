https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-koca-istanbulda-yogun-bakim-doluluk-orani-ucte-bire-indi-1055247300.html
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T20:19+0300
2022-04-01T20:19+0300
2022-04-01T20:21+0300
türkiye
fahrettin koca
istanbul
yoğun bakım
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.
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fahrettin koca, istanbul, yoğun bakım
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
20:19 01.04.2022 (güncellendi: 20:21 01.04.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.