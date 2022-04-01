https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-koca-kovid-19-doneminde-verilen-surelisuresiz-tum-saglik-raporlari-yil-sonuna-kadar-gecerli-1055236600.html

Bakan Koca: Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Bakan Koca: Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:39+0300

2022-04-01T14:39+0300

2022-04-01T14:39+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık

sağlık bakanı

rapor

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Koca, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-koca-duyurdu-yataga-bagimli-hastalarin-saglik-kurulu-raporlari-evlerinde-duzenlenecek-1053865131.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sağlık, sağlık bakanı, rapor, fahrettin koca