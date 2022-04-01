https://tr.sputniknews.com/20220401/bakan-koca-kovid-19-doneminde-verilen-surelisuresiz-tum-saglik-raporlari-yil-sonuna-kadar-gecerli-1055236600.html
Bakan Koca: Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli
Bakan Koca: Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:39+0300
2022-04-01T14:39+0300
2022-04-01T14:39+0300
koronavirüs
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sağlık
sağlık bakanı
rapor
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Koca, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-koca-duyurdu-yataga-bagimli-hastalarin-saglik-kurulu-raporlari-evlerinde-duzenlenecek-1053865131.html
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türkiye, sağlık, sağlık bakanı, rapor, fahrettin koca
Bakan Koca: Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır."