https://tr.sputniknews.com/20220401/bidenin-danismanindan-hindistana-rusya-yaptirimlarina-uymamanin-dolari-birakmanin-sonuclari-olur-1055228486.html

Biden'ın danışmanından Hindistan'a: Rusya yaptırımlarına uymamanın, doları bırakmanın sonuçları olur

Biden'ın danışmanından Hindistan'a: Rusya yaptırımlarına uymamanın, doları bırakmanın sonuçları olur

ABD'nin Rusya yaptırımlarının mimarı olarak görülen Hindistan kökenli danışman Daleep Singh, Yeni Delhi'de gazeteciler önünde Hindistan'ı Rusya ile ilişkileri... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:12+0300

2022-04-01T12:12+0300

2022-04-01T12:24+0300

ukrayna krizi

abd

hindistan

yeni delhi

rusya

petrol

doğalgaz

joe biden

daleep singh

yaptırım

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ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Pakistan'da Başbakan İmran Han hakkındaki güvensizlik oylaması talebinin gerisinde Amerika'nın olduğunu söylerken, bir diğeri Hindistan'a Başkan Joe Biden'ın ekonomik danışmanı Daleep Singh tehdit dolu bir çıkarma yaptı. Biden yönetiminin Uluslararası Ekonomiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Daleep Singh, Rusya'dan petrol aldığı ve bunun için ABD yaptırımlarına takılmayacak ödeme sistemi kurduğu için Hindistan'ı alenen tehdit etti. Yeni Delhi'de gazetecilere “Buraya yaptırımlarımızın mekanizmalarını, bize katılmanın önemini açıklamak, ortak bir kararlılığı ifade etmek ve ortak çıkarları ilerletmek için bir dostluk ruhuyla geldim" diye konuşan Singh, şöyle devam etti:"Ve evet, aktif olarak yaptırımların etrafından dolanma ya da boşluklarından faydalanma girişimlerinde ülkeler açısından bunların sonuçları olacak.""Başta müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmak üzere tüm ülkeler için Rus rublesini ayakta tutan ve dolara dayalı finansal sistemi baltalamaya çalışan mekanizmalar yaratılmaması konusunda çok hassasız."'Biden'ın Rusya yaptırımlarının mimarı' olarak görülen danışman, 'Rusya'nın Çin ile ilişkisinde küçük ortak olacağını, Çin'in Rusya üzerinde nüfuzu ne kadar artarsa, Hindistan için o kadar elverişsiz olacağını' öngördü.Singh, 'Çin'in iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nı (LAC) ihlal eden faaliyetlerine devam etmesi halinde Rusya'nın Hindistan'ın imdadına yetişmeyeceğini' dile getirdi.Hindistan'ın savunma ve enerji ihtiyaçlarında 'Rusya'ya bağımlılığını' azaltmasını isteyen Singh, "Enerji veya şu anda bizim veya uluslararası yaptırım rejiminin yasakladığı diğer Rus ürünleriyle ilgili Hindistan'ın Rusya'dan ithalatını hızlı şekilde artırması, görmek istemediğimiz bir şey" diye uyardı.Evsahibini kızdırdıAncak Biden'ın Danışmanı'nın Rusya yaptırımlarına uyulması için uyguladığı baskı, Hindistan'da hoş karşılanmadı. Singh'in diplomatik dilin dışına çıkmasını eleştiren eski diplomat Syed Akbaruddin, "Bu mu dostumuzmuş? Bu, diplomasi dili değil, tehditle zorlama dilidir. Birisi, bu genç adama, cezalandırıcı tek taraflı ekonomik önlemlerin uluslararası teamül hukukunun ihlali olduğunu söylesin" diye tweetledi. Gazeteci Stanly Johnny, şu değerlendirmeyi yaptı:"Hindistan herhangi bir büyük gücün müşteri devleti değil. Herhangi bir ittifak sisteminin parçası değil. Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi ve en büyük 7. ekonomisi, halkın önünde kendisine ne yapması ve ne yapmaması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmaz. Daleep Singh, Delhi'de bu hayati noktayı gözden kaçırdı."Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan-İngiltere Stratejik Vadeli İşlemler Forumu'ndaki konuşmasında, Rus gazı ve petrolünün en büyük ithalatçısının Avrupa ülkeleri olduğuna dikkat çekti.Rus ham petrolünü indirimli fiyattan alma kararı yüzünden Hindistan'a karşı kampanya yürütüldüğünü gördüklerini söyleyen Jaishankar, küresel piyasaların dalgalı olduğu dönemde, Hindistan'ın enerji kaynaklarıyla ilgili iyi anlaşmalar yapmasının önemli olduğunu belirtti.Britanyalı mevkidaşı Liz Truss'ın dikkatini Hindistan'ın enerji ihtiyacının çoğunu Ortadoğu'dan karşıladığı, toplam petrol ithalatının yüzde 8'ini ABD'den, yüzde 1'inden azını Rusya'dan yaptığına çeken Hindistan Dışişleri Bakanı, 2-3 ay sonra da Rus petrol ve gazının en büyük alıcıları listesinin ilk 10'unda Avrupa ülkelerinin yer almaya, Hindistan'ın ise yer almamaya devam edeceğini öngördü. Bunun üzerine Britanya'nın bu yılın sonuna kadar Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını sona erdireceğini iddia eden Truss, Hindistan'ın kendi kararlarını vermekte özgür, egemen bir ülke ve olduğunu belirterek "Hindistan'a ne yapacağını söyleyemem" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Singh ve Truss ile eşzamanlı olarak Yeni Delhi'ye gitti ve iki günlük ziyaretinde Jaishankar dahil Hindistanlı yetkililerle biraraya geldi. Dolayısıyla Jaishankar, perşembe gününün ilerleyen saatlerde telefonunu çaldıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da 'Ukrayna ve diğer meseleler' konulu bir görüşme yapmak zorunda kaldı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma sözleşmesini ruble üzerinden yapan ve ilk partiyi 2021 sonunda teslim alan ve bunun ödemesini üzerinden yapan Hindistan, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rusya ile ithalat-ihracat işlerini rupi-ruble kullanılan bir ödeme sistemi üzerinden yürütmek için çalışıyor. Rusya'nın Donbass askeri operasyonunu başlattığı 24 Şubat'tan beri geçen sürede ilave 13 milyon varil Rus petrolü satın alan Hindistan'ın 2021'in tamamında satın aldığı Rus petrolü 16 milyon varildi. Bu yıl 15 milyon varil Rus petrolü daha alması gündemde.

https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-basbakani-kendisini-devirmeye-calisan-dis-gucu-agzindan-kacirdi--1055227298.html

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abd, hindistan, yeni delhi, rusya, petrol, doğalgaz, joe biden, daleep singh, yaptırım, dolar, rupi, ruble