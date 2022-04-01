Binali Yıldırım: Batı'nın iki yüzlü tavrı nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu ülke Türkiye

"Sadece Türk dünyası mı, sadece İslam dünyası mı? İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşında BM, Avrupa, Amerika ve Çin hiçbir şey yapamadı ve ciddi bir adım atamadı. Orada da savaşın çıkmaması, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız, 35 gündür bu savaş devam ediyor, 40'ta fazla dünya lideri ile ya yüz yüze ya da telefonla görüşerek bu krizi sona erdirmek için var gücüyle çalışıyor. Buna yakından şahidim. Batı'nın iki yüzlü tavrı ve Amerika'nın topa girmemesi nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın güven duyduğu tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onun için Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirdik. Olmadı, barış müzakerecilerini İstanbul'da bir araya getirdik. İlk defa İstanbul müzakeresinde somut adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız işin peşini bırakmıyor. Zira bu krizin ve savaşın kazananı yok. Savaşlar hep kötüdür. En kötü barış bile savaştan daha iyidir. Şiddetin, anarşinin ne bedelleri olduğunu yaşayarak yıllardır gören bir milletiz."