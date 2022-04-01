https://tr.sputniknews.com/20220401/borsa-istanbul-rekor-tazeledi-1055245586.html

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.82 değer kazançla 2.251.68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T19:20+0300

2022-04-01T19:20+0300

2022-04-01T19:20+0300

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2.64 ile turizm oldu.Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251.68 puana taşıdıBIST 30 endeksi de günü yüzde 0.95 artışla 2.500.71 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.Analistler, resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 2,45'in üzerini test ettiği ve u kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/yilin-ilk-ceyreginde-borsanin-kazandirani-fenerbahce-oldu-1055244508.html

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