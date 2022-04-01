https://tr.sputniknews.com/20220401/bulgarlar-bu-kez-dilek-dilemek-icin-istanbulda-ayin-biri-kilisesinde-metrelerce-kuyruk-olustu-1055241572.html

Bulgarlar bu kez dilek dilemek için İstanbul'da: Ayın Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk oluştu

Bulgarlar bu kez dilek dilemek için İstanbul'da: Ayın Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle yüzlerce kişi geldi, kilise önünde... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T16:51+0300

2022-04-01T16:51+0300

2022-04-01T16:58+0300

kilise

türkiye

bulgaristan

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055241513_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_7e73dfeabb3b8e4963557a3801b7e177.jpg

İstanbul'da Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu.Gelenler aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı.‘Yaklaşık 300 kişi getirdik’Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler" diye konuştu.Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem, ilk gelişimdi, o da oldu" ifadelerini kullandı.Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220326/edirneye-akin-eden-bulgar-ve-yunanlar-adim-atacak-yer-birakmadi-aldiklarini-guclukle-tasidi-1055063315.html

türkiye

bulgaristan

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kilise, bulgaristan, istanbul