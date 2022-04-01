Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220401/bulgarlar-bu-kez-dilek-dilemek-icin-istanbulda-ayin-biri-kilisesinde-metrelerce-kuyruk-olustu-1055241572.html
Bulgarlar bu kez dilek dilemek için İstanbul'da: Ayın Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk oluştu
Bulgarlar bu kez dilek dilemek için İstanbul'da: Ayın Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle yüzlerce kişi geldi, kilise önünde... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:51+0300
2022-04-01T16:58+0300
kilise
türkiye
bulgaristan
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055241513_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_7e73dfeabb3b8e4963557a3801b7e177.jpg
İstanbul'da Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu.Gelenler aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı.‘Yaklaşık 300 kişi getirdik’Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler" diye konuştu.Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem, ilk gelişimdi, o da oldu" ifadelerini kullandı.Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220326/edirneye-akin-eden-bulgar-ve-yunanlar-adim-atacak-yer-birakmadi-aldiklarini-guclukle-tasidi-1055063315.html
türkiye
bulgaristan
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055241513_27:0:478:338_1920x0_80_0_0_122d3e96408bf0f5b6233ac32cd960e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kilise, bulgaristan, istanbul

Bulgarlar bu kez dilek dilemek için İstanbul'da: Ayın Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk oluştu

16:51 01.04.2022 (güncellendi: 16:58 01.04.2022)
© DHAAyın Biri Kilisesi
Ayın Biri Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle yüzlerce kişi geldi, kilise önünde metrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul'da Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu.
Gelenler aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı.

‘Yaklaşık 300 kişi getirdik’

Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler" diye konuştu.
© DHA11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi.
11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi.
© DHA
Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem, ilk gelişimdi, o da oldu" ifadelerini kullandı.
Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.
Edirne'ye gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
TÜRKİYE
Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı
26 Mart, 12:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала