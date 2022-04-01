CANLI | Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı

Orban: AB'nin ucuz Rus gazını pahalı ABD gazıyla ikame etmesi mümkün değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin ucuz Rus gazını pahalı ABD gazıyla ikame etmesinin mümkün olmadığını, ikame durumunda ulusal ekonomilerin zarar göreceğini söyledi. Bulgaristan'dan da, rubleye geçiş için sözleşmede değişiklik yapılması gerektiği açıklaması geldi.

Kossuth radyosuna verdiği demecinde Rus gazı yerine ABD gazı kullanılması yönündeki önerileri saçma bulduğunu belirten Orban, "Ucuz Rus gazının pahalı ABD gazıyla ikame edilmesi başarısızlıkla sonuçlanır. Bazı Avrupa ülkeleri, coğrafi konumları nedeniyle Rus petrolü ve gazından vazgeçemez. Zira ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazını almak için denize kıyıları ve terminalleri yok" dedi.

'Sözleşmede değişiklik için iki tarafın rızası gerekli'

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçiş için sözleşmede değişiklik yapılması gerektiğini açıkladı.

Sputnik'e açıklama yapan bakanlık, Bulgargaz'ın Gazprom'dan rubleye geçişle ilgili bir talep yazısı almadığını belirterek bu değişiklik için sözleşmede değişiklik yapılması ve bunun için de her iki tarafın rızasının gerekli olduğunu kaydetti.

Bakanlık, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın bu talebine AB düzeyinde ortak bir yanıt verilmesinden yana olduğunu ekledi.