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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/canli--donetsk-mariupolde-uc-temel-direnis-ayagi-kaldi-1055241810.html
CANLI | Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı
CANLI | Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Moskova'yı hedef alan yaptırımlar da sürüyor. Donetsk Halk Milis Gücü Sözcüsü Eduard Basurin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:05+0300
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Donbass - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı

17:05 01.04.2022 (güncellendi: 18:27 01.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Moskova'yı hedef alan yaptırımlar da sürüyor. Donetsk Halk Milis Gücü Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol şehrinde üç temel direniş ayağının kaldığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve müzakere süreci devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.
Öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile ülkede iç güvenliğe dönük tehditleri etkisiz hâle getirmek için alınacak ek önlemleri görüştü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB liderleriyle yaptığı görüşmede değişen küresel konjonktürde istikrarı birlikte tesis etmeleri gerektiğini söyledi.
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 5 mühimmat deposunu vurduk
06:17
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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19:07 01.04.2022
Ukrayna parlamentosu, ülkede Z ve V sembollerinin kullanılmasını yasakladı
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya'nın özel askeri harekatına desteğin simgeleri haline gelen Z ve V sembollerinin halka açık alanlarda kullanımını yasakladı. Rusya, 'terörist ülke' kabul edildi.
İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nden yapılan açıklamada, "Milletvekili, Ukrayna'nın enformasyon alanında korunmasını sağlayacak olan, Rusya'nın kullandığı sembolleri yasaklayan ve Rusya'yı terörist ülke olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı" dendi.
Açıklamada, Z ve V harflerinin yasada belirtilen şekilde kullanılması halinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sembolü olarak görüleceği kaydedildi.
Rusya ordusu, harekata katılan askeri araçların üzerine 'zafer' anlamına gelen Z ve V harflerini yazmıştı.
18:26 01.04.2022
Orban: AB'nin ucuz Rus gazını pahalı ABD gazıyla ikame etmesi mümkün değil
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin ucuz Rus gazını pahalı ABD gazıyla ikame etmesinin mümkün olmadığını, ikame durumunda ulusal ekonomilerin zarar göreceğini söyledi. Bulgaristan'dan da, rubleye geçiş için sözleşmede değişiklik yapılması gerektiği açıklaması geldi.
Kossuth radyosuna verdiği demecinde Rus gazı yerine ABD gazı kullanılması yönündeki önerileri saçma bulduğunu belirten Orban, "Ucuz Rus gazının pahalı ABD gazıyla ikame edilmesi başarısızlıkla sonuçlanır. Bazı Avrupa ülkeleri, coğrafi konumları nedeniyle Rus petrolü ve gazından vazgeçemez. Zira ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazını almak için denize kıyıları ve terminalleri yok" dedi.
'Sözleşmede değişiklik için iki tarafın rızası gerekli'
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçiş için sözleşmede değişiklik yapılması gerektiğini açıkladı.
Sputnik'e açıklama yapan bakanlık, Bulgargaz'ın Gazprom'dan rubleye geçişle ilgili bir talep yazısı almadığını belirterek bu değişiklik için sözleşmede değişiklik yapılması ve bunun için de her iki tarafın rızasının gerekli olduğunu kaydetti.
Bakanlık, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın bu talebine AB düzeyinde ortak bir yanıt verilmesinden yana olduğunu ekledi.
18:24 01.04.2022
Rusya’da mart ayında 145 saatlik rekor DDos saldırısı yaşandı
Rus devlet kurumları, şirketleri ve medyasına yönelik DDo saldırılarının sayısı ve süresinin Şubat-Mart döneminde önemli ölçüde arttığını kaydedilirken saldırıların zirvesinin 25 Şubat’ta yaşandığı belirtildi.
Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’ın açıklamasında, “Rusya’da Mart ayında DDoS saldırılarının sayısı artmaya devam etti. Mart’ta, bir önceki aya göre, yüzde 54 daha fazla saldırı tespit edildi. Zirve, 25 Şubat’ta yaşandı. Mart 2021’e kıyasla neredeyse sekiz kat daha fazla saldırı gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Son iki ayda saldırıların sayılarının yanı sıra, süreleri de önemli ölçüde arttı.
Açıklamada, “Şubat 2022'de saldırılar ortalama 7 saate yakın sürdü, en uzunu 90 saati geçti. Mart ayında saldırıların ortalama süresi 29,5 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca, tarihin aralıksız en uzun süreli saldırı rekoru kırıldı. Bu saldırı aralıksız tam 145 saat, yani 6 günden daha fazla sürdü” dendi.
2021 Şubat ve Mart aylarında ortalama saldırı süresinin 12 dakikayı geçmediğini anımsatan uzmanlar, geçen yılın bu döneminde en uzun süreli saldırının en fazla 30 dakika sürdüğünü kaydetti.
Saldırıların hedefinde devlet kurumlarının, finans kuruluşların, eğitim kurumlarının ve medyanın olduğu kaydedilirken geçen Mart ayında en büyük yükün başta bankalar olmak üzere finans kuruluşlarına düştüğü belirtildi. Bankaların, toplam saldırılardaki payının 3 kat artarak yüzde 35’e yükseldiğinin altı çizildi.
Medyaya düşen yükün azaldığı kaydedilirken Şubat’ta toplam saldırıların üçte birinin haber kaynaklarına tekabül ederken Mart’ta bu oranın yüzde 3-4’e düştüğü aktarıldı.
17:36 01.04.2022
Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milis Gücü Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol kentinde üç temel direniş ayağının kaldığını belirtti.
Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Basurin, “Mariupol her yerden kapatıldı. Üç temel direniş ayağı kaldı. Bunlar, şehrin merkezi, Azovstal fabrikası ve liman” dedi.
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