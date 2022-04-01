CANLI | Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı

Rus devlet kurumları, şirketleri ve medyasına yönelik DDo saldırılarının sayısı ve süresinin Şubat-Mart döneminde önemli ölçüde arttığını kaydedilirken saldırıların zirvesinin 25 Şubat’ta yaşandığı belirtildi.
Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’ın açıklamasında, “Rusya’da Mart ayında DDoS saldırılarının sayısı artmaya devam etti. Mart’ta, bir önceki aya göre, yüzde 54 daha fazla saldırı tespit edildi. Zirve, 25 Şubat’ta yaşandı. Mart 2021’e kıyasla neredeyse sekiz kat daha fazla saldırı gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Son iki ayda saldırıların sayılarının yanı sıra, süreleri de önemli ölçüde arttı.
Açıklamada, “Şubat 2022'de saldırılar ortalama 7 saate yakın sürdü, en uzunu 90 saati geçti. Mart ayında saldırıların ortalama süresi 29,5 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca, tarihin aralıksız en uzun süreli saldırı rekoru kırıldı. Bu saldırı aralıksız tam 145 saat, yani 6 günden daha fazla sürdü” dendi.
2021 Şubat ve Mart aylarında ortalama saldırı süresinin 12 dakikayı geçmediğini anımsatan uzmanlar, geçen yılın bu döneminde en uzun süreli saldırının en fazla 30 dakika sürdüğünü kaydetti.
Saldırıların hedefinde devlet kurumlarının, finans kuruluşların, eğitim kurumlarının ve medyanın olduğu kaydedilirken geçen Mart ayında en büyük yükün başta bankalar olmak üzere finans kuruluşlarına düştüğü belirtildi. Bankaların, toplam saldırılardaki payının 3 kat artarak yüzde 35’e yükseldiğinin altı çizildi.
Medyaya düşen yükün azaldığı kaydedilirken Şubat’ta toplam saldırıların üçte birinin haber kaynaklarına tekabül ederken Mart’ta bu oranın yüzde 3-4’e düştüğü aktarıldı.