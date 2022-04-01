https://tr.sputniknews.com/20220401/cavusoglu-ateskes-icin-cabalarimizi-surdurecegiz-vatandaslarimizi-tahliye-edecegiz-1055229404.html

Çavuşoğlu: Ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz

Çavuşoğlu: Ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada ateşkes için "çabalarımızı sürdüreceğiz" diyerek , "Vatandaşlarımızı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:59+0300

2022-04-01T11:59+0300

2022-04-01T12:13+0300

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mariupol

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile Ortak Basın Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik özellikle insani koridorların açılması konusunda. En zorlandığımız yer Mariupol. O yüzden dün alınan sessizlik kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, bölgeden Türk vatandaşlarının tahliyelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Bugün Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay otobüsleriyle bazı vatandaşlarımız çıktı. Başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibariyle yaklaşık 30 civarında vatandaşımız var. Ukrayna'da toplamda 80 vatandaşımız var, refakatçılarıyla beraber yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu. Temasların her düzeyde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız dün Sayın Zelenskiy ile görüştü. Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, mariupol, vladimir putin, vladimir zelenskiy