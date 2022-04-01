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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/cavusoglu-ateskes-icin-cabalarimizi-surdurecegiz-vatandaslarimizi-tahliye-edecegiz-1055229404.html
Çavuşoğlu: Ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz
Çavuşoğlu: Ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada ateşkes için "çabalarımızı sürdüreceğiz" diyerek , "Vatandaşlarımızı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T11:59+0300
2022-04-01T12:13+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariupol
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile Ortak Basın Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik özellikle insani koridorların açılması konusunda. En zorlandığımız yer Mariupol. O yüzden dün alınan sessizlik kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, bölgeden Türk vatandaşlarının tahliyelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Bugün Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay otobüsleriyle bazı vatandaşlarımız çıktı. Başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibariyle yaklaşık 30 civarında vatandaşımız var. Ukrayna'da toplamda 80 vatandaşımız var, refakatçılarıyla beraber yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu. Temasların her düzeyde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız dün Sayın Zelenskiy ile görüştü. Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, mariupol, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Çavuşoğlu: Ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz

11:59 01.04.2022 (güncellendi: 12:13 01.04.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada ateşkes için "çabalarımızı sürdüreceğiz" diyerek , "Vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile Ortak Basın Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik özellikle insani koridorların açılması konusunda. En zorlandığımız yer Mariupol. O yüzden dün alınan sessizlik kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, bölgeden Türk vatandaşlarının tahliyelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Bugün Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay otobüsleriyle bazı vatandaşlarımız çıktı. Başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibariyle yaklaşık 30 civarında vatandaşımız var. Ukrayna'da toplamda 80 vatandaşımız var, refakatçılarıyla beraber yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu.
Temasların her düzeyde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız dün Sayın Zelenskiy ile görüştü. Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.
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