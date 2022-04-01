https://tr.sputniknews.com/20220401/centcom-komutani-orgeneral-mckenzie-gorevini-devretti-1055250026.html

CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie görevini devretti

CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie görevini devretti

ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie görevini Orgeneral Michael Erik Kurilla'ya... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T22:16+0300

2022-04-01T22:16+0300

2022-04-01T22:16+0300

dünya

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

kenneth mckenzie

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CENTCOM'a 2019'dan bu yana komutanlık eden Orgeneral McKenzie, Komutanlığın Tampa'daki karargahında düzenlenen törenle görevi Senato tarafından geçen ay onaylanan Orgeneral Kurilla'ya devretti.McKenzie, görev süresinde terör örgütü DEAŞ'ın elebaşları Ebubekir el Bağdadi ve Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi ile İran Devrim Muhafızları generallerinden Kasım Süleymani düzenlenen operasyonlarla öldürüldü.ABD'nin Afganistan savaşını bitirme ve Afganistan'dan çekilme süreci de McKenzie tarafından komuta edildi.McKenzie, CENTCOM Komutanlığından önce ise ABD Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapmıştı.Geçen ay orgeneralliğe terfi eden ve Senato tarafından CENTCOM Komutanı adaylığı onaylanan Michael Erik Kurilla ise bu görevi almadan önce 18. Hava İndirme Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.Kurilla ayrıca 2018-2019 arasında da CENTCOM Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

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abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kenneth mckenzie