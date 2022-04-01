Çin lideri Şi: Tüm dünyayı Ukrayna krizine çekmek doğru değil
Ukrayna krizinin uygun biçimde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tüm dünyayı bu krize çekmenin, üstelik dünya genelindeki sıradan insanları bedel ödemeye zorlamanın doğru olmadığını belirtti.
Şi, Avrupa Birliği yöneticileriyle video konferans yoluyla yapılan görüşme sırasında, “Tüm dünyayı bu meselenin içine çekmek, üstelik dünyanın tüm ülkelerindeki sıradan insanları bundan dolayı yüksek bedel ödemeye zorlamak doğru değil” ifadesini kullandı.
Çin lideri, Ukrayna krizini “uygun biçimde” çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.
‘Tüm tarafların güvenlik çıkarları dikkate alınmalı’
Ukrayna krizinin temel nedeninin, Avrupa’da bölgesel güvenlik alanında uzun süredir biriken çelişkilerde yatmakta olduğunu söyleyen Şi, “Sorunun kökenini ortadan kaldırmak için tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini dikkate almak gerekir” diye kaydetti.
Uluslararası toplumun, ateşi körüklemek ve çelişkileri alevlendirmek yerine, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci için koşullar ve ortam oluşturmaya devam etmesi ve siyasi çözüm için alan bulması gerektiğini dile getiren Çin lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çin, Ukrayna’daki insani krize ilişkin altı maddelik girişimde bulundu ve bu ülkeye birkaç parti acil insani yardımın yanı sıra çok sayıda mülteci alan Avrupa ülkelerine mal gönderdi. Çin, daha büyük insani krizi önlemek için Avrupa’yla işbirliğine hazır. Çin, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna meselesine siyasi çözümün bulunması yönündeki çabalarına destek veriyor ve uzlaşmanın sağlanması ve görüşmelerin ilerletilmesi konusunda katkıda bulunmaya çalışıyor. Gerilimin tırmanmasını önlemenin tek etkili yolu barış görüşmeleri.”
‘Çin her zaman barışın tarafında’
“Çin, Ukrayna krizinin şimdiki duruma gelmesinden derin üzüntü duyuyor” diyen Şi, “Çin’in Ukrayna meselesindeki duruşu net ve tutarlı. Çin her zaman barışın tarafındaydı, her zaman gerçek duruma dayanarak bağımsız kararlar verdi, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı gösterilmesini, BM Antlaşması’nın temel amaç ve ilkelerine bağlı kalma ihtiyacını, ortak ve sürdürülebilir bir güvenlik kavramını savundu” diye ekledi.
Yıllar içinde birikmiş çelişkilerin üstesinden gelmek, sorunları çözmenin bir yolunu bulmak ve Avrupa güvenliğinin dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir yapısının yaratılmasını teşvik etmek için Avrupa, Rusya, ABD ve NATO arasında diyaloga destek verdiklerini kaydeden Çin lideri, şu değerlendirmede bulundu:
“Birçok insan, mevcut durumun, uluslararası ekonomik işbirliğinin onlarca yıllık sonuçlarını bir gecede yok edebileceğinden son derece endişeli. Durum kötüleşmeye devam ederse daha sonra iyileşmenin yıllar hatta on yıllar alabileceği tahmin ediliyor. Çin ve AB, durumu kontrol etmek ve yönetmek ve krizin yayılmasını önlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalı. Özellikle dünya ekonomisinin sistem, kural ve temellerinin istikrarını sağlamak ve insanların güvenini güçlendirmek gerekiyor.”