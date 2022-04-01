https://tr.sputniknews.com/20220401/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-ayi-paylasimi-1055249695.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T21:45+0300
2022-04-01T21:45+0300
2022-04-01T22:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ramazan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, ramazan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
21:45 01.04.2022 (güncellendi: 22:03 01.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.