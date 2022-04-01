https://tr.sputniknews.com/20220401/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-ayi-paylasimi-1055249695.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T21:45+0300

2022-04-01T21:45+0300

2022-04-01T22:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ramazan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffa52d107181be27a25c55543f6c573.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ramazan