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Deniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine kurulan çardaklar yıkılıyor
Deniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine kurulan çardaklar yıkılıyor
Antalya'da denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T10:36+0300
2022-04-01T10:36+0300
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çardak
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki 1.5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklarla ilgili ocakta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara konulmadı. Son olarak Aksu Belediyesi'nden konu ile ilgili yeni adım geldi. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartla bildirildi.'Mecburen yıkılacak'Çardak sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin başkanı Abdullah Kaya da yıkımın kesin gerçekleşeceğini söyledi. Bazı tatilcilerin çardaklarını sökerek götürdüğünü ve kendilerine 'Ne zaman tatil yapabiliriz?' sorusunun geldiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanlığı'ndan karar geldi, yıkılacak. Devletimize karşı gelmeyiz. Aksu Belediyesi ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler. Bizler, deniz kaplumbağalarına kesinlikle zarar vermiyoruz hatta koruyoruz ancak alan sit alanı ilan edilince yapılacak bir şey kalmadı. Mecburen artık yıkılacak" dedi.Öte yandan deniz kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle daha önceki yıllarda araç girişinin yasaklandığı kumlukta, sürüş yapıldığı ve geride lastik izlerinin kaldığı görüldü. Özellikle bu sürüşlerin deniz kıyı çizgisine yakın yerlerde yapılmasının, yuvalara ve yumurtalara zarar verdiği biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/bodrum-sahilinde-olu-careta-caretta-bulundu-inceleme-baslatildi-1054947402.html
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türkiye, antalya, caretta caretta, çardak, kaplumbağa

Deniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine kurulan çardaklar yıkılıyor

10:36 01.04.2022
© DHADeniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine kurulan çardaklar yıkılıyor
Deniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine kurulan çardaklar yıkılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© DHA
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Antalya'da denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Aksu Belediyesi ise ocak ayında yapılması beklenen yıkım için yeni tarih verdi.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki 1.5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi.
Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklarla ilgili ocakta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara konulmadı. Son olarak Aksu Belediyesi'nden konu ile ilgili yeni adım geldi. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartla bildirildi.

'Mecburen yıkılacak'

Çardak sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin başkanı Abdullah Kaya da yıkımın kesin gerçekleşeceğini söyledi. Bazı tatilcilerin çardaklarını sökerek götürdüğünü ve kendilerine 'Ne zaman tatil yapabiliriz?' sorusunun geldiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanlığı'ndan karar geldi, yıkılacak. Devletimize karşı gelmeyiz. Aksu Belediyesi ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler. Bizler, deniz kaplumbağalarına kesinlikle zarar vermiyoruz hatta koruyoruz ancak alan sit alanı ilan edilince yapılacak bir şey kalmadı. Mecburen artık yıkılacak" dedi.
Öte yandan deniz kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle daha önceki yıllarda araç girişinin yasaklandığı kumlukta, sürüş yapıldığı ve geride lastik izlerinin kaldığı görüldü. Özellikle bu sürüşlerin deniz kıyı çizgisine yakın yerlerde yapılmasının, yuvalara ve yumurtalara zarar verdiği biliniyor.
Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu, inceleme başlatıldı
22 Mart, 13:39
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