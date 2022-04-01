https://tr.sputniknews.com/20220401/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055225353.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.65 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.24 liradan başladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T09:20+0300
2022-04-01T09:20+0300
2022-04-01T09:20+0300
ekonomi
dolar
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euro/tl
türk lirası
gram altın
yarım gram altın
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Dolar, 1 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandındaki seyrini sürdürüyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6660 lira, satış fiyatı 14.6761 liradan işlem görüyor.Euro/TL 16.2340 lira alış fiyatı, 16.2401 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1 Nisan 2022 sabahında 1937 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde; gram altın 913 lira, çeyrek altın 1461 lira, yarım altın 2923 lira, tam altın 5846 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220330/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055156982.html
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dolar, altın, euro, euro/tl, türk lirası, gram altın, yarım gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.65 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.24 liradan başladı.
Dolar, 1 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandındaki seyrini sürdürüyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6660 lira, satış fiyatı 14.6761 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 16.2340 lira alış fiyatı, 16.2401 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1 Nisan 2022 sabahında 1937 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde; gram altın 913 lira, çeyrek altın 1461 lira, yarım altın 2923 lira, tam altın 5846 lira.