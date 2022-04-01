https://tr.sputniknews.com/20220401/dso-bir-sonraki-salgin-boceklerden-kaynakli-viruslerden-cikabilir-1055245023.html

DSÖ: Bir sonraki salgın böceklerden kaynaklı virüslerden çıkabilir

DSÖ: Bir sonraki salgın böceklerden kaynaklı virüslerden çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü, bir sonraki pandeminin böceklerden çıkan patojenlerden kaynaklı olabileceğini söyledi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T18:44+0300

2022-04-01T18:44+0300

2022-04-01T18:44+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

salgın

sinek

virüs

pandemi

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Daily Mail'de yer alan habere göre, Zika, sarı humma, deng humması gibi arbovirüsler genellikle sinekler ve kenelerden insanlara bulaşıyor. Özellikle de tropikal ve subtropikal bölgelerde bu tarz virüsler yaygın olabiliyor.DSÖ Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi direktörü Dr. Sylvie Briand, “İki yıl boyunca Kovid-19 salgınından geçtik ve bu tür etkili olaylara hazırlıksız olmanın neye mal olduğunu zor yollarla öğrendik” dedi.Briand, “Bir sonraki salgın, çok büyük bir ihtimalle, yeni bir 'arbovirüs' sebebiyle çıkabilir. Ayrıca riskin arttığına dair bazı sinyaller var” dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, sinek, virüs, pandemi