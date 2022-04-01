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DSÖ: Bir sonraki salgın böceklerden kaynaklı virüslerden çıkabilir
DSÖ: Bir sonraki salgın böceklerden kaynaklı virüslerden çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü, bir sonraki pandeminin böceklerden çıkan patojenlerden kaynaklı olabileceğini söyledi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T18:44+0300
2022-04-01T18:44+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
salgın
sinek
virüs
pandemi
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Daily Mail'de yer alan habere göre, Zika, sarı humma, deng humması gibi arbovirüsler genellikle sinekler ve kenelerden insanlara bulaşıyor. Özellikle de tropikal ve subtropikal bölgelerde bu tarz virüsler yaygın olabiliyor.DSÖ Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi direktörü Dr. Sylvie Briand, “İki yıl boyunca Kovid-19 salgınından geçtik ve bu tür etkili olaylara hazırlıksız olmanın neye mal olduğunu zor yollarla öğrendik” dedi.Briand, “Bir sonraki salgın, çok büyük bir ihtimalle, yeni bir 'arbovirüs' sebebiyle çıkabilir. Ayrıca riskin arttığına dair bazı sinyaller var” dedi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, sinek, virüs, pandemi

DSÖ: Bir sonraki salgın böceklerden kaynaklı virüslerden çıkabilir

18:44 01.04.2022
© AP Photo / THOMAS WRIGHTKara sinek
Kara sinek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / THOMAS WRIGHT
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Dünya Sağlık Örgütü, bir sonraki pandeminin böceklerden çıkan patojenlerden kaynaklı olabileceğini söyledi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Zika, sarı humma, deng humması gibi arbovirüsler genellikle sinekler ve kenelerden insanlara bulaşıyor. Özellikle de tropikal ve subtropikal bölgelerde bu tarz virüsler yaygın olabiliyor.
DSÖ Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi direktörü Dr. Sylvie Briand, “İki yıl boyunca Kovid-19 salgınından geçtik ve bu tür etkili olaylara hazırlıksız olmanın neye mal olduğunu zor yollarla öğrendik” dedi.
Briand, “Bir sonraki salgın, çok büyük bir ihtimalle, yeni bir 'arbovirüs' sebebiyle çıkabilir. Ayrıca riskin arttığına dair bazı sinyaller var” dedi.
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