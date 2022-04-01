https://tr.sputniknews.com/20220401/dsp-guvercin-icin-mahkemeye-gidiyor-1055231762.html

DSP, 'güvercin' için mahkemeye gidiyor

DSP, 'güvercin' için mahkemeye gidiyor

DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kullandığı güvercin amblemine ilişkin, "Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:56+0300

2022-04-01T12:56+0300

2022-04-01T12:59+0300

politika

demorkatik sol parti (dsp)

güvercin

mahkeme

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Okur, yazılı açıklamasında, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini, Türkiye'de de değişik zamanlarda ve farklı gerekçelerle birçok siyasi parti kurulduğunu belirtti.Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından kurulan SES Parti'nin, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı bulunan beyaz güvercin logosu kullandığını bildiren Okur, şunları kaydetti:"Kendilerine ve Türk siyasetine hayırlı olması temennimizi iletiyoruz. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, bu tercih doğru bir yaklaşım içermemektedir. Umudun simgesi mavi zemin üzerinde, barışın simgesi 'Ak Güvercin' 1985'te kurulan DSP'nin amblemidir ve Türk seçmeni tarafından da 37 yıldır katıldığı bütün seçimlerde bu simge kullanılmaktadır. Böyle bir amblem belirlemesi en hafif deyimiyle talihsiz bir tercih olmuştur. Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız.

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demorkatik sol parti (dsp), güvercin, mahkeme