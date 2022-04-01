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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/duma-milletvekilinden-depardieunun-rus-vatandasligindan-cikarilmasi-cagrisi-1055244007.html
Duma milletvekilinden Depardieu'nun Rus vatandaşlığından çıkarılması çağrısı
Duma milletvekilinden Depardieu'nun Rus vatandaşlığından çıkarılması çağrısı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Sultan Hamzayev, Rusya’nın Donbass’taki özel operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransız aktör... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:41+0300
2022-04-01T17:41+0300
ukrayna krizi
rusya
duma
gerard depardieu
ukrayna krizi
fransız
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Sputnik'e konuşan Hamzayev, “Gerard Depardieu'nun kibirli saldırıları ve kendisine bu açıklamaları yapma yetkisi vermeyen Rus halkı adına konuşma girişimleri nedeniyle Rus pasaportunun iptal edilmesi gerektiğini söylemeyi önemli ve gerekli görüyorum” dedi.Hamzayev ayrıca, Depardieu'nun Rusya’daki mal varlığının kimsesiz çocuklara devredilmesini önererek, “Kendisine Saransk ve Grozni'de iki daire hediye edilmişti. Bu daireler geri alınmalı ve kimsesiz çocukların ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Bu, en doğru karar olacaktır” diye konuştu.Peskov: Depardieu, Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamış değilKonuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Depardieu'nun Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamadığını, Fransız aktörü bu konuda bilgilendirmeye hazır olduklarını söyledi.Peskov, aktöre 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan olayların yanı sıra Minsk anlaşmaları, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri hakkında da bilgi verilebileceğini belirterek, “Açıklamasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bahsettiği için Depardieu'nun büyük olasılıkla neler olduğunu tam olarak anlamadığını varsayıyorum. Eğer isterse, daha iyi anlaması için tüm bunları ona anlatmaya ve açıklamaya hazırız” dedi.Daha önce Depardieu, Rus halkının devlet başkanının eylemlerinden sorumlu olmadığını ifade etmişti.
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rusya, duma, gerard depardieu, ukrayna krizi, fransız

Duma milletvekilinden Depardieu'nun Rus vatandaşlığından çıkarılması çağrısı

17:41 01.04.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girGerard Depardieu
Gerard Depardieu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Sultan Hamzayev, Rusya’nın Donbass’taki özel operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransız aktör Gerard Depardieu’nun Rus vatandaşlığından çıkarılması gerektiğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Hamzayev, Gerard Depardieu'nun kibirli saldırıları ve kendisine bu açıklamaları yapma yetkisi vermeyen Rus halkı adına konuşma girişimleri nedeniyle Rus pasaportunun iptal edilmesi gerektiğini söylemeyi önemli ve gerekli görüyorum” dedi.
Hamzayev ayrıca, Depardieu'nun Rusya’daki mal varlığının kimsesiz çocuklara devredilmesini önererek, “Kendisine Saransk ve Grozni'de iki daire hediye edilmişti. Bu daireler geri alınmalı ve kimsesiz çocukların ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Bu, en doğru karar olacaktır” diye konuştu.

Peskov: Depardieu, Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamış değil

Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Depardieu'nun Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamadığını, Fransız aktörü bu konuda bilgilendirmeye hazır olduklarını söyledi.
Peskov, aktöre 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan olayların yanı sıra Minsk anlaşmaları, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri hakkında da bilgi verilebileceğini belirterek, “Açıklamasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bahsettiği için Depardieu'nun büyük olasılıkla neler olduğunu tam olarak anlamadığını varsayıyorum. Eğer isterse, daha iyi anlaması için tüm bunları ona anlatmaya ve açıklamaya hazırız” dedi.
Daha önce Depardieu, Rus halkının devlet başkanının eylemlerinden sorumlu olmadığını ifade etmişti.
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