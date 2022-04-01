https://tr.sputniknews.com/20220401/duma-milletvekilinden-depardieunun-rus-vatandasligindan-cikarilmasi-cagrisi-1055244007.html

Duma milletvekilinden Depardieu'nun Rus vatandaşlığından çıkarılması çağrısı

Duma milletvekilinden Depardieu'nun Rus vatandaşlığından çıkarılması çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Sultan Hamzayev, Rusya’nın Donbass’taki özel operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransız aktör... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:41+0300

2022-04-01T17:41+0300

2022-04-01T17:41+0300

ukrayna krizi

rusya

duma

gerard depardieu

ukrayna krizi

fransız

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Sputnik'e konuşan Hamzayev, “Gerard Depardieu'nun kibirli saldırıları ve kendisine bu açıklamaları yapma yetkisi vermeyen Rus halkı adına konuşma girişimleri nedeniyle Rus pasaportunun iptal edilmesi gerektiğini söylemeyi önemli ve gerekli görüyorum” dedi.Hamzayev ayrıca, Depardieu'nun Rusya’daki mal varlığının kimsesiz çocuklara devredilmesini önererek, “Kendisine Saransk ve Grozni'de iki daire hediye edilmişti. Bu daireler geri alınmalı ve kimsesiz çocukların ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Bu, en doğru karar olacaktır” diye konuştu.Peskov: Depardieu, Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamış değilKonuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Depardieu'nun Ukrayna’da neler olduğunu tam olarak anlamadığını, Fransız aktörü bu konuda bilgilendirmeye hazır olduklarını söyledi.Peskov, aktöre 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan olayların yanı sıra Minsk anlaşmaları, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri hakkında da bilgi verilebileceğini belirterek, “Açıklamasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bahsettiği için Depardieu'nun büyük olasılıkla neler olduğunu tam olarak anlamadığını varsayıyorum. Eğer isterse, daha iyi anlaması için tüm bunları ona anlatmaya ve açıklamaya hazırız” dedi.Daha önce Depardieu, Rus halkının devlet başkanının eylemlerinden sorumlu olmadığını ifade etmişti.

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rusya, duma, gerard depardieu, ukrayna krizi, fransız