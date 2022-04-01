https://tr.sputniknews.com/20220401/erdogan-saat-1600da-putin-ile-gorusecegim-1055235767.html

Erdoğan: Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim

Erdoğan: Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim" dedi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:08+0300

2022-04-01T14:08+0300

2022-04-01T14:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

rusya

türkiye

vladimir putin

ukrayna

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan bugün saat 16:00'da Rusya Devlet başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, "Artık liderler bazında özellikle Kırım, Donbass noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenskiy olumlu bakıyor. Temenni ederim ki bugünkü görüşmeyle, tarihi onlar belirleyecek" dedi.İstanbul'da olası bir liderler zirvesine ilişkin ise "İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilirsek ve bunun neticesinde inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" dedi.'Tedbiri elden bırakmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar konusunda ise "Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor--1055115487.html

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recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir putin, ukrayna