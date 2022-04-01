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Erdoğan: Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim
Erdoğan: Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim" dedi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:08+0300
2022-04-01T14:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
vladimir putin
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan bugün saat 16:00'da Rusya Devlet başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, "Artık liderler bazında özellikle Kırım, Donbass noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenskiy olumlu bakıyor. Temenni ederim ki bugünkü görüşmeyle, tarihi onlar belirleyecek" dedi.İstanbul'da olası bir liderler zirvesine ilişkin ise "İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilirsek ve bunun neticesinde inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" dedi.'Tedbiri elden bırakmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar konusunda ise "Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor--1055115487.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir putin, ukrayna

Erdoğan: Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim

14:08 01.04.2022 (güncellendi: 14:28 01.04.2022)
© AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 16:00'da Putin ile görüşeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan bugün saat 16:00'da Rusya Devlet başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, "Artık liderler bazında özellikle Kırım, Donbass noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenskiy olumlu bakıyor. Temenni ederim ki bugünkü görüşmeyle, tarihi onlar belirleyecek" dedi.
İstanbul'da olası bir liderler zirvesine ilişkin ise "İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilirsek ve bunun neticesinde inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" dedi.

'Tedbiri elden bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar konusunda ise "Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle kısa bir görüşme yapacağız
28 Mart, 19:21
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