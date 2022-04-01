Erdoğan: Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor

Sosyal medya doğru kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi düşeni yok edecek tehditleri içinde barındırıyor.

Hiçbir dijital mecra sporun ikamesi olamaz. Gençlerimizden, gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Kitapları çantanızdan eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün vakit ayırın. Demli bir çay veya aromalı bir kahve eşliğinde yapılan sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi ihmal etmeyin.