https://tr.sputniknews.com/20220401/erdogan-sosyal-medya-dogru-kullanilmazsa-duseni-bataklik-gibi-yok-edecek-tehditler-barindiriyor-1055238055.html
Erdoğan: Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor
Erdoğan: Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor" dedi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:04+0300
2022-04-01T15:04+0300
2022-04-01T15:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
internet
sosyal medya
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, internet, sosyal medya, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor
15:04 01.04.2022 (güncellendi: 15:27 01.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya doğru kullanılmazsa, düşeni bataklık gibi yok edecek tehditler barındırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Sosyal medya doğru kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi düşeni yok edecek tehditleri içinde barındırıyor.
Hiçbir dijital mecra sporun ikamesi olamaz. Gençlerimizden, gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Kitapları çantanızdan eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün vakit ayırın. Demli bir çay veya aromalı bir kahve eşliğinde yapılan sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi ihmal etmeyin.
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