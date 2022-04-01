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Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:57+0300
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Müzeden yapılan açıklamada, “Ziyaretçiler, Ana Müze Kompleksi’nden tahliye edildi. Müze Güvenlik Servisi görevlileri, Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafız Birliği) personeli ile birlikte sergi salonlarını ve ofis binalarını kontrol ediyor” denildi. Ermitaj’ın kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacağı, bileti 1 Nisan için olan ziyaretçilerin Ana Müze Kompleksi'ni başka bir gün ziyaret edebilecekleri kaydedildi. 10 Mart'ta da Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.
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ermitaj müzesi, rusya, st. petersburg

Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

15:57 01.04.2022
© Sputnik / Aleksy Danichev  / Fotoğraf bankasına girDvortsovaya meydanı'ndan Ermitaj manzarası
Dvortsovaya meydanı'ndan Ermitaj manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Aleksy Danichev
/
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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Müzeden yapılan açıklamada, “Ziyaretçiler, Ana Müze Kompleksi’nden tahliye edildi. Müze Güvenlik Servisi görevlileri, Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafız Birliği) personeli ile birlikte sergi salonlarını ve ofis binalarını kontrol ediyor” denildi.
Ermitaj’ın kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacağı, bileti 1 Nisan için olan ziyaretçilerin Ana Müze Kompleksi'ni başka bir gün ziyaret edebilecekleri kaydedildi.
10 Mart'ta da Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.
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