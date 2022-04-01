https://tr.sputniknews.com/20220401/ermitaj-muzesi-bomba-ihbari-nedeniyle-bosaltildi---1055239770.html
Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:57+0300
2022-04-01T15:57+0300
2022-04-01T15:57+0300
ermitaj müzesi
rusya
st. petersburg
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Müzeden yapılan açıklamada, “Ziyaretçiler, Ana Müze Kompleksi’nden tahliye edildi. Müze Güvenlik Servisi görevlileri, Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafız Birliği) personeli ile birlikte sergi salonlarını ve ofis binalarını kontrol ediyor” denildi. Ermitaj’ın kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacağı, bileti 1 Nisan için olan ziyaretçilerin Ana Müze Kompleksi'ni başka bir gün ziyaret edebilecekleri kaydedildi. 10 Mart'ta da Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.
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ermitaj müzesi, rusya, st. petersburg
Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Müzeden yapılan açıklamada, “Ziyaretçiler, Ana Müze Kompleksi’nden tahliye edildi. Müze Güvenlik Servisi görevlileri, Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafız Birliği) personeli ile birlikte sergi salonlarını ve ofis binalarını kontrol ediyor” denildi.
Ermitaj’ın kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacağı, bileti 1 Nisan için olan ziyaretçilerin Ana Müze Kompleksi'ni başka bir gün ziyaret edebilecekleri kaydedildi.
10 Mart'ta da Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.