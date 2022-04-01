https://tr.sputniknews.com/20220401/ermitaj-muzesi-bomba-ihbari-nedeniyle-bosaltildi---1055239770.html

Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T15:57+0300

2022-04-01T15:57+0300

2022-04-01T15:57+0300

ermitaj müzesi

rusya

st. petersburg

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Müzeden yapılan açıklamada, “Ziyaretçiler, Ana Müze Kompleksi’nden tahliye edildi. Müze Güvenlik Servisi görevlileri, Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafız Birliği) personeli ile birlikte sergi salonlarını ve ofis binalarını kontrol ediyor” denildi. Ermitaj’ın kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacağı, bileti 1 Nisan için olan ziyaretçilerin Ana Müze Kompleksi'ni başka bir gün ziyaret edebilecekleri kaydedildi. 10 Mart'ta da Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.

rusya

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ermitaj müzesi, rusya, st. petersburg