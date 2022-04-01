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Euro Bölgesi'nde enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Yüzde 7.5
Euro Bölgesi'nde enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Yüzde 7.5
Euro Bölgesi enflasyonu Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 7.5'e yükseldi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:54+0300
2022-04-01T12:56+0300
ekonomi
euro
euro bölgesi
mart
enflasyon
artış
rekor
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Avrupa Merkez Bankası'nın, büyümeye zarar vermeden yükselen fiyatlar ile mücadele çalışmaları sürerken bölgede enflasyon, kurumun hedeflediği rakamların önüne geçmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını garanti eden yüzde 2'lik hedefinin üç katından fazla. Mart ayında yüzde 7.5 seviyesine yükselek enflasyon, Şubat ayında yıllık yüzde 5.9 olarak gerçekleşmişti.Cuma günü yayınlanan Eurostat verilerine göre, fiyatlardaki keskin artış, öncelikle Rusyanın Ukrayna operasyonu sonrası artan enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanıyor. Bu verilere göre, enerji fiyatları Şubat ayında yüzde 32'den yüzde 44.7'ye yükseldi.Gıda ve enerjinin oynak bileşenlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise bir önceki Şubat'ta yüzde 2.8 iken Mart'ta yüzde 3.2 olarak ölçüldü.Enflasyon özellikle 4 üye ülkede çift haneli rakamlara ulaşarak keskin bir yükseliş gösterdi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük oran, artışın yüzde 4.6 olarak ölçüldüğü Malta'da kaydedildi. Ancak bu bile Avrupa Merkez Bankası hedefinin iki katından fazla.
https://tr.sputniknews.com/20220331/italyada-rekor-enflasyon-1991den-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1055204571.html
https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyada-son-40-yilin-en-yuksegi-mart-ayinda-enflasyon-yuzde-73e-cikti-1055169593.html
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euro, euro bölgesi, mart, enflasyon, artış, rekor, para, fiyat, kriz

Euro Bölgesi'nde enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Yüzde 7.5

12:54 01.04.2022 (güncellendi: 12:56 01.04.2022)
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Euro Bölgesi enflasyonu Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 7.5'e yükseldi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük oran ise artışın yüzde 4.6 olarak ölçüldüğü Malta'da kaydedildi.
Avrupa Merkez Bankası'nın, büyümeye zarar vermeden yükselen fiyatlar ile mücadele çalışmaları sürerken bölgede enflasyon, kurumun hedeflediği rakamların önüne geçmeye devam ediyor.
Euro Bölgesi'nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını garanti eden yüzde 2'lik hedefinin üç katından fazla. Mart ayında yüzde 7.5 seviyesine yükselek enflasyon, Şubat ayında yıllık yüzde 5.9 olarak gerçekleşmişti.
Cuma günü yayınlanan Eurostat verilerine göre, fiyatlardaki keskin artış, öncelikle Rusyanın Ukrayna operasyonu sonrası artan enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanıyor. Bu verilere göre, enerji fiyatları Şubat ayında yüzde 32'den yüzde 44.7'ye yükseldi.
İtalya - Market - Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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İtalya'da rekor enflasyon: 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
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Gıda ve enerjinin oynak bileşenlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise bir önceki Şubat'ta yüzde 2.8 iken Mart'ta yüzde 3.2 olarak ölçüldü.
Enflasyon özellikle 4 üye ülkede çift haneli rakamlara ulaşarak keskin bir yükseliş gösterdi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük oran, artışın yüzde 4.6 olarak ölçüldüğü Malta'da kaydedildi. Ancak bu bile Avrupa Merkez Bankası hedefinin iki katından fazla.
Almanya, market, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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