https://tr.sputniknews.com/20220401/euro-bolgesinde-enflasyon-tum-zamanlarin-rekor-seviyesinde-yuzde-75-1055231259.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Yüzde 7.5

Euro Bölgesi'nde enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Yüzde 7.5

Euro Bölgesi enflasyonu Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 7.5'e yükseldi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:54+0300

2022-04-01T12:54+0300

2022-04-01T12:56+0300

ekonomi

euro

euro bölgesi

mart

enflasyon

artış

rekor

para

fiyat

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049441270_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_442274ecfab7343924fdf9354557f5ea.jpg

Avrupa Merkez Bankası'nın, büyümeye zarar vermeden yükselen fiyatlar ile mücadele çalışmaları sürerken bölgede enflasyon, kurumun hedeflediği rakamların önüne geçmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını garanti eden yüzde 2'lik hedefinin üç katından fazla. Mart ayında yüzde 7.5 seviyesine yükselek enflasyon, Şubat ayında yıllık yüzde 5.9 olarak gerçekleşmişti.Cuma günü yayınlanan Eurostat verilerine göre, fiyatlardaki keskin artış, öncelikle Rusyanın Ukrayna operasyonu sonrası artan enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanıyor. Bu verilere göre, enerji fiyatları Şubat ayında yüzde 32'den yüzde 44.7'ye yükseldi.Gıda ve enerjinin oynak bileşenlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise bir önceki Şubat'ta yüzde 2.8 iken Mart'ta yüzde 3.2 olarak ölçüldü.Enflasyon özellikle 4 üye ülkede çift haneli rakamlara ulaşarak keskin bir yükseliş gösterdi. Litvanya, yüzde 15.6 ile bu artışta lider konumunda. En düşük oran, artışın yüzde 4.6 olarak ölçüldüğü Malta'da kaydedildi. Ancak bu bile Avrupa Merkez Bankası hedefinin iki katından fazla.

https://tr.sputniknews.com/20220331/italyada-rekor-enflasyon-1991den-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1055204571.html

https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyada-son-40-yilin-en-yuksegi-mart-ayinda-enflasyon-yuzde-73e-cikti-1055169593.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, euro bölgesi, mart, enflasyon, artış, rekor, para, fiyat, kriz