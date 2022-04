https://tr.sputniknews.com/20220401/gaziantepte-tarim-alanina-sanayi-tesisi-tartismasi-sahte-raporla-topragimiza-el-koyuyorlar-1055230708.html

Gaziantep'te tarım alanına sanayi tesisi tartışması: Sahte raporla toprağımıza el koyuyorlar

Gaziantep’te 5. Organize Sanayi Sitesi’nin genişletilmesine tepki gösteren köylülerden Tuğba Ural, “Kıraç bir topraktan analiz toprağı alıp, buranın... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

Gaziantep Aktoprak’ta bulunan 5. Organize Sanayi Sitesi’nin genişletilmesine tepki gösteren köylülerden Tuğba Ural, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu.İşte Tuğba Ural’ın açıklamalarından satırbaşları:‘’Buralar eskiden tarım arazisiydi ve her türlü bitki yetişiyordu. Yapmak istedikleri Gaziantep’in 5. Organize Sanayi Bölgesini genişletmek. Genişletmek istedikleri alan bizim evlerimize kadar olan alanı kapsıyor. Evlerimize 5 km uzaklıkta elverişsiz toprak bütünlüğü var. Genişletmek istedikleri sanayi tesisini oraya neden yapmıyorlar? Burada tarım arazisi bırakmadılar, son nefes alabileceğimiz bir burası kaldı. Aktoprak’ta yaşayan 20 bin insan var. Burada yaşayan insanların hiç mi önemi yok? Çiftçiye hep üretin diyorlar.. Nerede üreteceğiz? Üretim alanımız kaldı mı ki? Her fırsatta çiftçiyi destekliyormuş gibi imaj verip çiftçiyi de bu kadar mağdur etmemeleri lazım.’Şehir tezek kokuyor diye hayvancılığı yasakladılar’Kıraç bir topraktan analiz toprağı almışlar, aldıkları toprağı buranın toprağıymış gibi gösterip tarıma elverişsizdir diye rapor çıkartmışlar ve buraları öyle istimlak edebiliyorlar. Elverişsiz dedikleri toprak bizlere badem, kayısı, ceviz, fıstık, gibi her şeyi veriyor. Biz eskiden burada her şeyimizi ekip biçip herkes kendi ihtiyacını karşılıyordu. Eskiden buralarda üzüm bağları vardı 8 sene önce fabrika kuracağız diye elimizden aldılar ama hala fabrika kurulmadı. Aktoprak daha önceleri köy idi OSB gelince nüfus çoğaldı ve burası belde belediyesi oldu. Belde belediyesi varken biz burada en güzel günlerimizi yaşamışız. Büyükşehir belediyesi, Aktoprak kısmını merkeze bağlı mahalle statüsüne çevirdi ‘şehirli’ olmuş olduk, vergilerimiz iki katına çıktı. Mahalle statüsüne çevrildikten sonra şehir içerisinde tezek kokuyor diye hayvancılığı yasakladılar.. Şu an genişletmek istedikleri sanayi bölgesinin alanı halkın tek alanı kaldı.‘Seçimde kapımızı çalmasınlar’Aktoprak halkı olarak 15 kişilik bir heyet seçtik bu işlerle ilgilenmeleri için ve bu kişiler valiliğe ve büyükşehir belediyesine gittiler ama karşılarında muhatap bulamadılar. Yetkililere sesimizi duyuramadık, yanımızda kimseyi göremiyoruz. Milletvekilleri seçimden seçime bizlere uğruyorlar. Eğer bizimle bugün ilgilenmeyeceklerse seçim zamanı kimse kapımızı çalmasın, sandık kurmasın.”

