https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-group-alman-istiraki-gazprom-germania-gmbhdan-ayrildi-1055237414.html

Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ayrıldı

Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ayrıldı

Rus Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing & Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:53+0300

2022-04-01T14:53+0300

2022-04-01T14:53+0300

ekonomi

gazprom

rusya

almanya

doğalgaz

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Gazprom Group, Gazprom Germania GmbH'nin tek kurucusu olan St. Petersburg merkezli Gazprom Export Business-Service'in da artık gruba ait olmadığını kaydetti.Kararın 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-ruble-karsiliginda-gaz-satisi-proseduru-hakkinda-musterilerine-bildirim-gondermeye-basladi-1055232444.html

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gazprom, rusya, almanya, doğalgaz