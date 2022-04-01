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https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-group-alman-istiraki-gazprom-germania-gmbhdan-ayrildi-1055237414.html
Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ayrıldı
Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ayrıldı
Rus Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing & Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:53+0300
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ekonomi
gazprom
rusya
almanya
doğalgaz
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Gazprom Group, Gazprom Germania GmbH'nin tek kurucusu olan St. Petersburg merkezli Gazprom Export Business-Service'in da artık gruba ait olmadığını kaydetti.Kararın 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-ruble-karsiliginda-gaz-satisi-proseduru-hakkinda-musterilerine-bildirim-gondermeye-basladi-1055232444.html
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gazprom, rusya, almanya, doğalgaz

Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ayrıldı

14:53 01.04.2022
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rus Gazprom Group, Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing & Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını açıkladı.
Gazprom Group, Gazprom Germania GmbH'nin tek kurucusu olan St. Petersburg merkezli Gazprom Export Business-Service'in da artık gruba ait olmadığını kaydetti.
Kararın 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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