https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-ruble-karsiliginda-gaz-satisi-proseduru-hakkinda-musterilerine-bildirim-gondermeye-basladi-1055232444.html

Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı

Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı

Rus enerji devi Gazprom bugün müşterilerine ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladığını... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:55+0300

2022-04-01T12:55+0300

2022-04-01T12:55+0300

ukrayna krizi

gazprom

doğalgaz

ruble

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Rus doğalgaz devi Gazprom, alıcılarına ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladı.Şirketten yapılan açıklamada, “Rus bir şirket olarak Gazprom, Rusya yasalarının gereklerine koşulsuz ve tam manasıyla riayet etmektedir. Rus rublesi ile ödemelere yönelik yeni prosedür hakkındaki bilgiler partnerlere resmi olarak gönderilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.Gaz sevkiyatlarında ödemelerin Rusya yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, Gazprom’un güvenilir bir partner olduğu ve gaz sevkiyatlarını güvenilir biçimde gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html

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gazprom, doğalgaz, ruble