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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-ruble-karsiliginda-gaz-satisi-proseduru-hakkinda-musterilerine-bildirim-gondermeye-basladi-1055232444.html
Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı
Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı
Rus enerji devi Gazprom bugün müşterilerine ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladığını... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:55+0300
2022-04-01T12:55+0300
ukrayna krizi
gazprom
doğalgaz
ruble
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Rus doğalgaz devi Gazprom, alıcılarına ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladı.Şirketten yapılan açıklamada, “Rus bir şirket olarak Gazprom, Rusya yasalarının gereklerine koşulsuz ve tam manasıyla riayet etmektedir. Rus rublesi ile ödemelere yönelik yeni prosedür hakkındaki bilgiler partnerlere resmi olarak gönderilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.Gaz sevkiyatlarında ödemelerin Rusya yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, Gazprom’un güvenilir bir partner olduğu ve gaz sevkiyatlarını güvenilir biçimde gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html
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gazprom, doğalgaz, ruble

Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı

12:55 01.04.2022
© Sputnik / Maxim Blinov / Fotoğraf bankasına girGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Maxim Blinov
/
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Rus enerji devi Gazprom bugün müşterilerine ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladığını duyurdu.
Rus doğalgaz devi Gazprom, alıcılarına ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladı.
Şirketten yapılan açıklamada, “Rus bir şirket olarak Gazprom, Rusya yasalarının gereklerine koşulsuz ve tam manasıyla riayet etmektedir. Rus rublesi ile ödemelere yönelik yeni prosedür hakkındaki bilgiler partnerlere resmi olarak gönderilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.
Gaz sevkiyatlarında ödemelerin Rusya yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, Gazprom’un güvenilir bir partner olduğu ve gaz sevkiyatlarını güvenilir biçimde gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.
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