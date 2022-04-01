https://tr.sputniknews.com/20220401/gazprom-ruble-karsiliginda-gaz-satisi-proseduru-hakkinda-musterilerine-bildirim-gondermeye-basladi-1055232444.html
Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı
Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı
Rus enerji devi Gazprom bugün müşterilerine ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladığını... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:55+0300
2022-04-01T12:55+0300
2022-04-01T12:55+0300
ukrayna krizi
gazprom
doğalgaz
ruble
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103249/07/1032490743_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_aabad27de40d16ff29b67801dcceed8d.jpg
Rus doğalgaz devi Gazprom, alıcılarına ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladı.Şirketten yapılan açıklamada, “Rus bir şirket olarak Gazprom, Rusya yasalarının gereklerine koşulsuz ve tam manasıyla riayet etmektedir. Rus rublesi ile ödemelere yönelik yeni prosedür hakkındaki bilgiler partnerlere resmi olarak gönderilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.Gaz sevkiyatlarında ödemelerin Rusya yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, Gazprom’un güvenilir bir partner olduğu ve gaz sevkiyatlarını güvenilir biçimde gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103249/07/1032490743_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_5f3f02f313bdbdf1d22733a290a662ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, doğalgaz, ruble
Gazprom, ruble karşılığında gaz satışı prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladı
Abone ol
Rus enerji devi Gazprom bugün müşterilerine ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladığını duyurdu.
Rus doğalgaz devi Gazprom, alıcılarına ruble karşılığında gaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında bildirim göndermeye başladı.
Şirketten yapılan açıklamada, “Rus bir şirket olarak Gazprom, Rusya yasalarının gereklerine koşulsuz ve tam manasıyla riayet etmektedir. Rus rublesi ile ödemelere yönelik yeni prosedür hakkındaki bilgiler partnerlere resmi olarak gönderilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.
Gaz sevkiyatlarında ödemelerin Rusya yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, Gazprom’un güvenilir bir partner olduğu ve gaz sevkiyatlarını güvenilir biçimde gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.