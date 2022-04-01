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https://tr.sputniknews.com/20220401/google-rus-tsargrad-televizyonuna-1-milyar-ruble-ceza-odedi-1055231134.html
Google, Rus Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ceza ödedi
Google, Rus Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ceza ödedi
Rus televizyon kanalı Tsargrad’ın açtığı davada alınan mahkeme kararına uymayan Google, kanala 1 milyar ruble ödemek zorunda kaldı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:31+0300
2022-04-01T12:37+0300
google
dünya
televizyon
ruble
para cezası
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Google, Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ödedi. Para cezası, Google’ın kanalın YouTube’daki hesabını erişime açılması yönündeki mahkeme kararına uymamasının ardından geldi.Kanalın basın dairesinden yapılan açıklamada, Google’ın Rusya yasalarını gözardı etmeye devam etmesi halinde, bir yıl içinde para cezasının katlanacağı belirtildi.Kanal, YouTube hesabının açılmaması halinde Google hakkında yeni davalar açmayı planlıyor.Tsargrad kanalı, Ağustos 2020’de Moskova Tahkim Mahkemesi’ne YouTube hesabının engelinin kaldırılması için Google hakkında dava açmıştı.Google, hesabın Tsargrad’ın kurucusu Konstantin Malofeyev’in 2014’ten beri ABD’nin yaptırımları kapsamında olması gerekçesiyle engellendiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/google-ceosu-pichai-rusya-tarafindan-finanse-edilen-medyayi-engelliyoruz-1055149988.html
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google, televizyon, ruble, para cezası

Google, Rus Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ceza ödedi

12:31 01.04.2022 (güncellendi: 12:37 01.04.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYGoogle Alphabet
Google Alphabet - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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Rus televizyon kanalı Tsargrad’ın açtığı davada alınan mahkeme kararına uymayan Google, kanala 1 milyar ruble ödemek zorunda kaldı.
Google, Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ödedi. Para cezası, Google’ın kanalın YouTube’daki hesabını erişime açılması yönündeki mahkeme kararına uymamasının ardından geldi.
Kanalın basın dairesinden yapılan açıklamada, Google’ın Rusya yasalarını gözardı etmeye devam etmesi halinde, bir yıl içinde para cezasının katlanacağı belirtildi.
Kanal, YouTube hesabının açılmaması halinde Google hakkında yeni davalar açmayı planlıyor.
Tsargrad kanalı, Ağustos 2020’de Moskova Tahkim Mahkemesi’ne YouTube hesabının engelinin kaldırılması için Google hakkında dava açmıştı.Google, hesabın Tsargrad’ın kurucusu Konstantin Malofeyev’in 2014’ten beri ABD’nin yaptırımları kapsamında olması gerekçesiyle engellendiğini bildirmişti.
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