https://tr.sputniknews.com/20220401/google-rus-tsargrad-televizyonuna-1-milyar-ruble-ceza-odedi-1055231134.html

Google, Rus Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ceza ödedi

Google, Rus Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ceza ödedi

Rus televizyon kanalı Tsargrad’ın açtığı davada alınan mahkeme kararına uymayan Google, kanala 1 milyar ruble ödemek zorunda kaldı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:31+0300

2022-04-01T12:31+0300

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Google, Tsargrad televizyonuna 1 milyar ruble ödedi. Para cezası, Google’ın kanalın YouTube’daki hesabını erişime açılması yönündeki mahkeme kararına uymamasının ardından geldi.Kanalın basın dairesinden yapılan açıklamada, Google’ın Rusya yasalarını gözardı etmeye devam etmesi halinde, bir yıl içinde para cezasının katlanacağı belirtildi.Kanal, YouTube hesabının açılmaması halinde Google hakkında yeni davalar açmayı planlıyor.Tsargrad kanalı, Ağustos 2020’de Moskova Tahkim Mahkemesi’ne YouTube hesabının engelinin kaldırılması için Google hakkında dava açmıştı.Google, hesabın Tsargrad’ın kurucusu Konstantin Malofeyev’in 2014’ten beri ABD’nin yaptırımları kapsamında olması gerekçesiyle engellendiğini bildirmişti.

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google, televizyon, ruble, para cezası