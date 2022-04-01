https://tr.sputniknews.com/20220401/gunesteki-patlamalarin-yayilma-ani-goruntulendi-1055231825.html

Güneş'teki patlamaların yayılma anı görüntülendi

Güneş'teki patlamaların yayılma anı görüntülendi

NASA’ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:46+0300

2022-04-01T12:46+0300

2022-04-01T12:56+0300

güneş

yaşam

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

patlama

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20201229/gunes-uzerinde-dunyadan-buyuk-leke-goruntulendi-1043479133.html

güneş

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güneş, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), patlama