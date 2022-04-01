https://tr.sputniknews.com/20220401/gunesteki-patlamalarin-yayilma-ani-goruntulendi-1055231825.html
Güneş'teki patlamaların yayılma anı görüntülendi
Güneş'teki patlamaların yayılma anı görüntülendi
NASA’ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:46+0300
2022-04-01T12:46+0300
2022-04-01T12:56+0300
güneş
yaşam
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
patlama
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20201229/gunes-uzerinde-dunyadan-buyuk-leke-goruntulendi-1043479133.html
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güneş, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), patlama
Güneş'teki patlamaların yayılma anı görüntülendi
12:46 01.04.2022 (güncellendi: 12:56 01.04.2022) Abone ol
NASA’ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.
Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.
Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.